Macron slået i hovedet under besøg

Under et besøg i Sydfrankrig slog en mand den franske præsident i hovedet

Den franske præsident, Emmanuel Macron, fik et slag i ansigtet med flad hånd, da han tirsdag hilste på en flok mennesker, der var dukket op for at tage imod ham under et besøg i Tain-L'Hermitage i Sydfrankrig.

Det skriver det franske medie Le Figaro, ligesom en video af episoden florerer på sociale medier.

Håndtryk - så slag

På videoen kan man se, hvordan Macron går frem for at hilse på en flok mennesker, der tager imod præsidenten bag et lavt hegn. Macron giver hånden til en mand i flokken, der først giver Macron et håndtryk, inden han stikker ham en flad.

Ifølge Le Figaro sker episoden, efter at Macron har valgt at stige ud af sin bil for at hilse på folk, der var dukket op for at tage imod ham efter et besøg på en lokal hotelskole.

Videoen af episoden viser, hvordan det, der ligner sikkerhedsfolk, hurtigt griber ind, og Macron trækker sig væk fra manden. Ifølge Le Figaro råber en person i videoen også 'ned med Macronie' under episoden.

To personer er anholdt i sagen.