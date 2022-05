Macron taler i telefon med Putin igen

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har tirsdag haft en længere telefonsamtale på to timer med Ruslands præsident, Vladimir Putin. Det er langt fra første gang, at de to statsledere taler sammen

Putins kontakt i Vesten.

Tirsdag havde de to præsidentkollegaer en længere telefonsamtale, men det er fortsat uvist, hvad samtalen gik ud på.

Det skriver CNN.

Det er dog langt fra første gang, at de to magtfulde mænd taler med hinanden. Den franske præsident, Macron, har haft ikke mindre end 11 telefonsamtaler med Putin i de seneste par måneder.

De sidste par telefonsamtaler har dog haft en rimelig skarp karakter.

I et opkald 3. marts snakkede de to statsledere om krigen i Ukraine. Putin fortalte dengang Macron om hans plan om at befri Ukraine for nazister. En udtalelse, som den franske præsident straks fordømte.

- Du lyver over for dig selv, sagde Macron dengang til Putin ifølge en rådgiver.

Forud for invasionen i Ukraine mødtes de to endda, da Macron fløj til Moskva for at gyde olie på vandene. Det lykkedes dog ikke, og få uger efter invaderede Rusland nabolandet Ukraine.

Den franske præsident, Macron, på besøg i Moskva i starten af februar. Foto: Sputnik/Ritzau Scanpix

Ingen anden leder i vesten har brugt så meget energi på at appellere til den russiske præsident.

Macron har også tidligere ageret vært for Putin, da han tog imod den russiske præsident i Versailles-slottet i 2017.

Det skete som et led i et forsøg på at engagere Putin og forbedre forholdet mellem Frankrig og Rusland.