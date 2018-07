Macrons eks-bodyguard indrømmer voldsepisode var en fejl

Den nu fyrede, tidligere bodyguard for den franske præsident, Alexandre Benalla, siger i et interview til den franske avis Le Monde, at han "har begået en fejl".

Benalla er blevet centrum for en skandale, der har sendt den franske præsident, Emmanuel Macron, på gyngende grund. Den udspringer af en episode i maj, hvor Benalla optrådte voldeligt over for en demonstrant.

Macrons regering er blevet kritiseret, efter det er kommet frem, at embedsmænd i regeringskontoret kendte til episoden og skal have forsøgt at tysse den ned.

Den 26-årige Benalla blev i første omgang suspenderet uden løn i maj. Men fredag fyrede Macron sin tidligere sikkerhedsvagt, efter sagen kom frem i medierne.

Til avisen Le Monde siger Benalla blandt andet, at han har måttet barbere sit skæg af, efter skandalen har rullet i de franske medier for ikke at blive genkendt.

Til et spørgsmål om hvorvidt han føler, at han har forrådt den franske præsident, svarer han:

- Jeg føler, at jeg har gjort noget meget dumt. At jeg har begået en fejl (...) Jeg skulle aldrig have gået til den demonstration som en observatør, jeg skulle have holdt mig i baggrunden, siger han til avisen.

Episoden fandt sted ved en 1. maj demonstration.

Her deltog Benalla som observatør, og stod på sidelinjen og så til demonstrationen iført sikkerhedshjelm, hvilket er almindeligt i Frankrig for eksempelvis politikere, der gerne vil fornemme folkestemningen.

Videooptagelser af episoden er blevet bragt i flere franske medier, hvor Benalla ses komme farende hen til en gruppe politimænd, der i gang med at slæbe en demonstrant væk. Benalla overfalder demonstranten med slag og spark.

På optagelserne kan man se, at han er iført et armbind, hvor der står politi på.

Det franske politi har iværksat en efterforskning i forbindelse med voldshandlingen. Benalla er søndag også blevet anklaget for at have udgivet sig for at være politimand, fordi han var iført armbindet.