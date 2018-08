Mad-krig: Mand spiser blodigt råt kød på veganer-festival

En mand har skabt stor vrede blandt veganere i Amsterdam i Holland, fordi han på provokerende vis stillede sig op foran indgangen til en veganer-festival i Amsterdam og begyndte at æde løs af et stort stykke blodigt råt kød.

Veganerne fik straks 'grøntsagerne' galt i halsen, da de fik øje på den kød-spisende mand - og ringede efter politiet.

Manden afslørede ikke selv sit navn. Men han blev filmet, mens han spiste kød og samtidigt blev afhørt at politiet i forbindelse med hans opførelse.

Det skriver flere medier heriblandt Independent og Metro

Flere vidner i sagen har fortalt, at kødet bogstaveligt dryppede af blod, mens manden spiste løs af kødet, der faktisk var et stort kalvehjerte. Manden var i øvrigt iført en t-shirt med teksten: Bliv veganer og dø.

Et vidne filmede episoden på sin smartphone, og her kan man høre en kvinde forfærdet sige: Han spiser kødet.

Det er ikke forbudt at spise kød

En talsperson fra veganer-festivalen har overfor pressen sagt følgende:

'Det er selvfølgelig ikke forbudt at spise råt kød, men det var selvfølgelig et chokerende syn for mange på grund af blodet og fedtet i kødet, forklarede talsmanden, der også forklarede, at det var upassende opførsel, fordi veganer-festivalen var en familie-begivenhed.

'Der var masser af ældre mennesker og børn. Den kød-spisende mand dukkede nemlig op, mens festivalen børneprogram var i gang, forklarede talsmanden, der understregede, at deltagerne i festivalen ikke er ekstreme veganere.

Den kød-spisende mand nægtede at fjerne sig fra sin plads ved indgangen til festivalen. Han var ledsaget af en filmfotograf og en assistent samt en veninde, der også spiste råt kød. Det kød-spisende selskab forlod dog festivalen efter ca. en times tid.

Sidste år provokerede den kød-spisende mand med at spise et gedehoved under en veganer-festival i Berlin. Den video kan du se herunder: