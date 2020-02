Madanmelder: Derfor får Jylland og Fyn ikke flere stjerner

Kokke, tjenere, madskribenter og menige madører venter lige nu i spænding på at finde ud af, hvilke spisesteder, der har gjort sig fortjent til en plads i den gastronomiske stjernehimmel i år.

Mandag afslører det franske dækfirma 2020-udgaven af the Michelin Guide om Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Det sker i Norges tredjestørste by Trondheim, der sidste år fik to restauranter med i det stjernebesatte selskab.

I 2019 fandt arrangementet sted i Aarhus, og her spekulerede mange på, om det betød flere stjerner til provinsen, at det ikke fandt sted i hovedstaden. Derfor var skuffelsen også det større, da det eneste nye stjernefrø i Danmark blev en københavner-restaurant.

Her finder du de danske Michelin-restauranter Tre stjerner: Geranium, København To stjerner: Henne Kirkeby Kro, Henne Kirkeby Noma, København A|O|C, København Kadeau, København Koks, Leynavatn på Færøerne En stjerne: Domestic, Aarhus Gastromé, Aarhus Frederikshøj, Aarhus Substans, Aarhus (midlertidigt lukket) Ti Trin Ned, Fredericia MeMu, Vejle Slotskøkkenet på Dragsholm Slot, Hørve Frederiksminde, Præstø Kadeau, Aakirkeby Alouette, København Era Ora, København Formel B, København Jordnær, Gentofte Kiin Kiin, København Kokkeriet, København Kong Hans Kælder, København Marchal, København 108, København Relæ, København Søllerød Kro, Holte Studio at the Standard, København Clou, København

Tager Jylland og Fyn revanche i år? Spørger man Ekstra Bladets ekspert, Rasmus Palsgård, der står bag gourmetbloggen feinschmeckeren.dk, er det korte svar nej.

- Der er mange restauranter, som fortjener at få en eller flere stjerner, men jeg tror ikke, de kommer med i denne omgang, siger han.

En hæder fra det franske dækfirma står ifølge Ekstra Bladets ekspert ikke skrevet i stjernerne for Syttende på Als og TV-kokken Jesper Koch. Foto: Anders Brohus

Et privat firma

Rasmus nævner her steder som Lego-arvingen Morten Kirk Johansens nye Lyst i Vejle og Syttende på det nybyggede hotel Alsik i Sønderborg.

- Falsled Kro og Lifray i Nyborg burde også få en, men jeg har forhørt mig lidt omkring, og det virker desværre ikke som om, at Fyn overhovedet har været på Michelins radar.

Det gælder også i Jylland, hvor feinschmeckeren heller ikke har hørt rygter om, at de mystiske Michelin-inspektører skulle have kigget forbi.

- Aalborg og Nordjylland har jeg desværre heller ikke nogen fidus til, for jeg tror ikke, de har været der, siger han og understreger, at Michelin ikke behøver være fair geografisk.

- Det, man hele tiden skal huske, er, at det er et privat firma, som først og fremmest skal sælge nogle dæk.

Milliardærens joker

Anderledes ser det ud i hovedstadsområdet, hvor flere er i spil til en stjerne. Det gælder Sushi Anaba og Den Røde Cottage, ligesom Jordnær i Gentofte ifølge madanmelderen er i betragtning til en stjerne udover den, de har.

Det nye Noma fik sidste år to stjerner, og i Rasmus Palsgårds optik fortjener de en tredje, men han er ikke sikker på, at det franske dækfirma er enige.

Er Michelin mon til sauce gennem kanyle som på Alchemist i København? Det er et af de store spørgsmål mandag. Foto: Martin Lehmann

Foodies fra hele verden jubler også over den nye Alchemist, som milliardæren Lars Seier har brugt 65 millioner kroner på. Her spår Rasmus, at det er knald eller fald.

- Alchemist er virkelig en joker. Folk er totalt betagede af den, men man kunne godt frygte, at det er så avantgarde og specielt, at Michelin ikke forstår det. Min mavefornemmelse er, at de enten får to stjerner eller ingen.