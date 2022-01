Madkamp i fængsel ender med bøde

Det blev en dyr kartoffelmoskamp for de to kvinder.

Ifølge The Huffington Post skal den ene indsatte betale 2700 euro, og den anden 1800 euro - svarende til henholdsvis 20.000 og 13.000 danske kroner, i bøde for at være endt i den madrelaterede slåskamp mod hinanden.

Det fremgår ikke, hvad der startede kartoffelmoskampen.

Det tyske nyhedsbureau dpa kan berette, at slagsmålet mellem de to cellekammerater fandt sted 26. januar i et fængsel i den tyske by Augsburg.

Det startede med, at de kastede kartoffelmos mod hinanden, hvilket eskalerede til en regulær slåskamp, hvor begge parter kom til skade.

Hvis kvinderne ikke betaler, skal de tilbringe yderligere 180 og 120 dage i Hotel Tremmely.