Mads Brügger om brev: Nordkoreas påstand er fuldstændig vanvittig

Mads Brügger er ikke overrasket over, at Nordkorea har forsøgt at så tvivl om hans dokumentar med, hvad han beskriver som en fuldstændig vanvittig påstand.

Den nordkoreanske ambassade i Stockholm har svaret igen på Mads Brüggers dokumentar 'Muldvarpen - Undercover i Nordkorea' i et brev til Ekstra Bladet med en påstand om, at filmen er fabrikeret.

De skriver samtidig, at muldvarpen Ulrich selv tog de tegninger af en underjordisk våbenfabrik, som man i dokumentaren ser, han får udleveret, med ind på ambassaden.

- Vi har en korrespondance mellem mr. Kang og Ulrich angående disse tegninger. Påstanden om, at Ulrich skulle have lavet tegningerne og have taget dem med hen til ambassaden, er fuldstændig vanvittig, siger Mads Brügger i kølvandet på det nordkoreanske brev.

Nordkorea tordner mod dansk afsløring: Se brevet her

- Fuldstændig absurd

I filmen ser man Ulrich ankomme til den nordkoreanske ambassade i Stockholm, hvor han får vist en række dokumenter af Ri Won Guk, der er ambassadør for Nordkorea i Norden. Ri Won Guks rådgiver Hal Chol Ri skriver nu i brevet til Ekstra Bladet, at situationen er fabrikeret.

- Det er jo fuldstændig absurd. Man hører mr. Ri sige, at mr. Kang har sendt nogle fotografier, som han skal tjekke. Det er de affotograferede tegninger, som er blevet sendt, siger Mads Brügger.

Han understreger efterfølgende, at man hører den nordkoreanske repræsentant være meget opmærksom på, at hotellet - der skal fungere som et dække for den underjordiske våbenfabrik - ikke må have et navn, der kan forbindes til Nordkorea.

- Så han er helt åbenlyst med på, hvad der er i spil, siger Mads Brügger.

Dansker afslører nordkoreansk våben- og narkomarked

Gangster-stat

I brevet skriver rådgiveren for den nordkoreanske ambassadør, at hele dokumentaren 'fra start til slut er fabrikeret til at sætte Nordkorea i et dårligt lys'. Den forklaring overrasker ikke Mads Brügger.

- At de vælger den forklaring, kan jo ikke overraske nogen. Vi taler jo også om et dybt løgnagtigt regime, som dybest set er en gangster-stat og lever af kriminalitet.

- Hvad Nordkorea mener om min film, det tager jeg ret let på, siger han

Den nordkoreanske rådgiver Hal Chol Ri skriver yderligere, at det er en meget simpel løsning på 'hændelsen' - nemlig at Mads Brügger tilsender dem sine uredigerede originaloptagelser. Til det svarer instruktøren, at han naturligvis ikke har tænkt sig at dele uredigerede optagelser med den nordkoreanske ambassade.

I filmen siger mr. Ri til Ulrich, at 'hvis der sker noget, så kender ambassaden intet til det', hvilket Mads Brügger fremhæver som værende yderligere inkriminerende.

Undercover som milliardær: Ville købe våben af Nordkorea for 50 millioner euro

Terrorforsker om dokumentar: Utroligt modigt og utroligt dumt

Dialog med FN

Både muldvarpen Ulrich og instruktøren Mads Brügger er nu i dialog med FN om de informationer, de har tilegnet sig i forbindelse med filmen. En dialog, som dokumentarinstruktøren håber kan få konsekvenser for det nordkoreanske styre.

- Hvis vi på nogen måde kan bidrage til, at Nordkorea bliver tvunget til at overholde sanktionerne, holder op med at sælge våben stik imod sanktionerne og i det hele taget holder op med at bruge 'bøllemetoder' over for verdenssamfundet, så er jeg meget glad for det.

Kofod: Relevante myndigheder følger sag om Nordkorea