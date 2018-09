Mads' fly til København ramt af lynet: - Folk skreg og der var total panik

Mads var om bord på et fly fra Wien til København, der pludselig blev ramt af lynet. Han beskriver det som et skrækindjagende øjeblik for de mange passagerer

Det skulle have været en hyggelig og rolig tur på en time og 45 minutter fra Wien til København.

Men sådan skulle det ikke være for Mads Jakobsen. Wien var søndag ramt af et heftigt uvejr, og det betød, at afgangen fra Østrigs hovedstad til København blev forsinket.

Heldigvis undgik passagerne alt for mange timer med dårlig lufthavnskaffe og alt for dyre salater. Flyet kom af sted, men efter ti minutter i luften slog lynet ned.

Bogstaveligt talt.

- Det var vildt. Vi var lige lettet i det voldsomme regnvejr, og så hører vi et kæmpe brag. Alt lyset går ud, og så går folk bare i panik. Folk skriger, og jeg sad ved siden af en amerikansk mand, der var helt panisk. Heldigvis tændte lyset hurtigt igen, siger Mads Jakobsen til Ekstra Bladet.

Ligesom en bil

Selv om det var en skræmmende oplevelse for det fleste om bord, så fortæller danskeren, at flypersonalet efterfølgende tog det meget roligt. Passagerne fik ingen forklaring på, hvad der var sket. Og det undrer Mads Jakobsen.

- Stewardesserne kiggede bare på hinanden og lod som ingenting. Vi fik ingen forklaring fra kaptajnen, og det var først bagefter, at jeg fandt ud af, at det var et lyn. Jeg har en ven, der er flyveleder, og han fortalte mig, at den slags godt kunne ske, siger Mads Jakobsen til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med Austria Airlines, der bekræfter, at der slog et lyn ned i flyet fra Wien til København.

'Vi kan bekræfte, at vores fly søndag 2. september blev ramt af et lyn på vej fra Wien til København. Et fly er ligesom en bil. Når det bliver ramt af et lyn, så er den indvendige del af flyet beskyttet. Der sker dog, at elektriciteten kortvarigt kan forsvinde', skriver Tanja Gruber, Head of Digital Communications & Media Relations.

Ingen fare

Samtidig beskriver hun, hvordan ingen af passagerne har været i fare.

'Under tordenvejr bliver fly nogle gange ramt af lynet, men der er ingen fare for hverken vores passagerer eller elektronikken om bord. Der kan forekomme mærke fra lynet på ydersiden af flyet, men det er heller ikke farligt', skriver Tanja Gruber.

Efterfølgende er flyet rutinemæssigt blevet checket igennem, inden det blev clearet til at flyve igen.