Mads må sætte hegn op: Folk går på toilettet i hans have

Når man skal, så skal man. Den vending har flere efterlevet på landmand Mads Varmings grund i Råhede.

På den 60-årige landmands grund ligger en rasteplads syd for Hviding. Der plejede at være et toilet og et par bænke til bilisterne, der holdt ind på rastepladsen.

Men sidste år blev både toilettet og bænkene fjernet fra rastepladsen af Vejdirektoratet.

- Så nu går folk i stedet ind og skider i skoven og efterlader toiletpapir på min grund, siger Mads Varmning til Ekstra Bladet.

Landmanden ved ikke, hvor mange forbikørende trafikanter, der bruger hans grund som toilet. Men han er ikke i tvivl om, at flere har været forbi.

- Jeg kan kun se, de har været der, for der ligger en del toiletpapir, siger han.

Sætte hegn op

Mads Varming har boet på grunden i alle de 60 år, han har levet, og rastepladsen har været en del af grunden i mange år.

Det er første gang, han oplever problemer med fremmede folks efterladenskaber på grunden.

Han overvejer derfor, hvordan han skal gøre noget ved det.

- Måske sætter jeg et hegn op, så de ikke kan gå ind. Det ville løse problemet, siger Mads Varrming. Han kan egentlig godt forstå, at folk gør det, hvis de er meget trængende. Det havde han nok også selv gjort, siger han.

Men nu er det ved at være 'træls'.

- Der er jo nogen, der skal rydde op efter folk. Folk er nogle svin, men det kan vi ikke gøre noget ved, siger han.

Mads Varming er ikke blevet informeret om, hvem der kommer og rydder op.

Ikke acceptabelt

Det var ikke Vejdirektoratets hensigt, at forbipasserende bilister skulle begynde at skide i skoven i stedet for på et toilet.

Men Ivar Sande, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet, fortæller, at de har besluttet at tage hånd om problemet:

- Vi kan slet ikke acceptere, at man beretter sin nødtørft i naboens have. Jeg vil bede vores driftsentreprenør, der blandt andet klipper græs og samler affald, om at tage ud til den rasteplads og få ryddet op, siger han.

Ifølge Ivar Sande fjernede man toilettet, der skulle have været 'meget ringe' og uden rindende vand, for at spare penge på drift.

Skulle toilettet opgraderes, skulle der bruges penge på at tilføre vand, lave kloak og en ny toiletbygning. Det vurderede Vejdirektoratet blev for dyrt, i forhold til hvor ofte rastepladsen bliver brugt.

Vejdirektoratet vil i stedet øge serviceniveauet på de rastepladser, hvor de har fjernet toiletter og skraldespande, så pladserne holdes rene, siger Ivar Sande.

Hvis det ikke får folk til at stoppe med at smide toiletpapir, vil Vejdirektoratet se på, om der skal sætte skilte op, der viser, hvor det nærmeste toilet er.