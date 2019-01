Mads og Lasse trues af kvinder: - Vi afviser dem

To skrappe, kvindelige roere truer Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen i ræset over Atlanten

Mere end 27 dage har Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen nu siddet isoleret i deres båd midt på Atanterhavet.

Den danske super-duo ligger stadigvæk i spidsen af deres kategori i Talisker Whisky Challenge-kaproningen, men to kvinder fra Storbritannien har set sig lune på danskerne og lagt sig tæt op ad den danske båd.

- Vi har jo fået lidt kvindeligt selskab, fordi dem der har rykket ind på det sidste stykke, A Whale Of A Time, det er jo to skrappe piger. For at være søde overfor vores kærester, så afviser vi de to kvinder og sørger for at holde os foran dem, siger Mads Vangsø tirsdag til Ekstra Bladet.

Kom med på rejsen Gennem video, billeder og direkte gennemstillinger til og fra båden har du hver dag mulighed for at følge med i de oplevelser og udfordringer, Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen møder, når de helt alene og uden hjælpemidler forsøger at krydse Atlanterhavet i en robåd. Se desuden HER, hvor danskerne befinder sig lige netop nu. Vi følger dem op til, under og når de - hvis alt går, som det skal - kommer i mål på rejsen. Løbet blev skudt i gang 12. december på La Gomera og slutter cirka 45 dage senere og mere end 5000 kilometer borte, på Antigua i Caribien. Vis mere Luk

Efter så mange dage alene i båden, kunne man ellers godt fristes til at tro, at danskerne savner lidt kvindeligt selskab.

Men det er ikke tilfældet, forsikrer Mads Vangsø.

- Det, som det drejer sig om, det er at ro over atlanten. Det handler om at få roet og komme frem, mærke det gør ondt og så ro derudad. Vi tænker hverken på store fadøl på Borgerkroen, nætter med vores kærester eller andre former for kvindeligt selskab. Det kan vi sige, fordi vores kærester ved, at de er så utroligt værdsat, som de er, siger han.

Rejsen over Atlanten Roerne ror hver to timer ad gangen og sover i to timer. Døgnet rundt på hele turen. Hver roer har brug for at drikke op til ti liter vand i døgnet. Havvand renses i en 'watermaker' og bliver derved til drikkevand. En roer taber sig i snit 12 kilo på turen. Flere mennesker har besteget Mount Everest end krydset et ocean i robåd. På det dybeste punkt er Atlanterhavet 8,5 kilometer dybt. Midt på Atlanten kan bølgerne blive op til seks meter høje. To sikkerhedsbåde sejler med på turen, men skal dække hele løbet. Derfor kan det i visse tilfælde tage dem en uge at nå frem til en båd i problemer. Vis mere Luk

Selvom der er lang vej til fadøl på Borgerkroen, så kan man dog godt 'feste' på Atlanterhavet. I videoen over artiklen kan du se, hvordan Mads Vangsø fejrede, at danskerne nu er over halvvejs i løbet.

Vanvidsprojekt: Sådan vil tidligere tv-vært og makker ro over Atlanten

Kæmpe succes i vanvids-ræs: Danskerne ligger nummer 1!