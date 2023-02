Mads var ombord på kaos-fly: - Alle skreg omkring mig

Mads Rein Jensen var egentlig lige faldet i søvn.

Efter en udmattende flyvetur fra Filippinerne til Doha, kunne han endelig finde ro på det sidste stræk mellem Doha og København.

Freden skulle dog vise sig at være kortvarig.

- Jeg vågner ved, at folk omkring mig skriger, og flyet har ret kraftig kurs nedad, siger han til Ekstra Bladet.

Mads befandt sig sammen med sin familie ombord på Qatar Airways-flyet QR161, som den dag - 10. januar - fik en særdeles dramatisk indledning, da flyet kort efter afgang pludselig dykkede flere hundrede meter i løbet af 24 sekunder og først rettede op, da det var få hundrede meter over jorden.

Mads Rein Jensen fortæller, at han oplevede det som at flyet af tre omgange styrtede mod jorden og blev rettet op, inden det til sidst var rettet helt op.

- Det føltes som tre landinger og tre afgange. Folk skreg, og jeg måtte holde ham, der sad ved siden af mig, i hånden, mens andre sad og græd, siger han.

- Alle vidste noget var galt

For Mads Rein Jensen og hans kone er det en oplevelse, som stadig sidder i kroppen, og de er rystede over først en måned efter - via medierne - at finde ud af, hvad der reelt skete på deres flyvetur.

- Jeg er chokeret over, at det har været så tæt på, uden vi har fået noget at vide. Alle på flyet vidste jo, at der var noget galt, men ingen sagde noget.

Han fortæller, at selvom han var enormt udmattet, fik han ikke sovet mere på flyveturen på grund af den rystende oplevelse.

- Man er jo nervøs for, at der er noget rigtig galt med flyet, og så er det jo svært at sove, fortæller han.

Efter ankomsten i København fortalte han straks venner og bekendte om oplevelsen, fordi den havde været så voldsom.

- Inden den tur havde vi befundet os i to en halv måned i Filippinerne, hvor vi havde fløjet meget frem og tilbage. Der havde vi oplevet turbulens, men intet der var i nærheden af den oplevelse, siger han.

Et Qatar Airways fly vej til København dykkede pludseligt kraftigt. Mads var ombord og fortæller om oplevelsen Mads fortæller om oplevelsen her.

Undrer sig

Både hans kone og han selv var rystede over oplevelsen, men han trøster sig med, at hans børn på fire og fem år er så små, at de ikke har opfattet, hvor voldsom en oplevelse det i virkeligheden var.

Mads Rein Jensen fortæller, at han har svært ved at sætte ord på, hvilken følelse han i virkeligheden står tilbage med, men han undrer sig over, at passagererne efterfølgende intet har hørt fra Qatar Airways, som han ellers normalt er fint tilfreds med.

- Nu døjer jeg ikke selv med flyskræk, men der har jo været passagerer ombord for hvem, det har været en meget voldsom oplevelse, så det er underligt, der ikke er blevet gjort noget for dem.

Undersøgelse iværksat

Ekstra Bladet har kontaktet Qatar Airways for at spørge til årsagen til hændelsen, og hvorfor de ikke har taget bedre hånd om passagererne efterfølgende.

Qatar Airways har ikke besvaret Ekstra Bladets spørgsmål. Her ses en af selskabets Airbus A350-fly. Foto: Daniel Slim/AFP

De er dog foreløbig ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

Qatar Airways har tidligere via en talsperson udtalt til britiske The Independent, at de 'omgående meldte henvendelsen til myndighederne' og at 'en intern undersøgelse er iværksat'.

'Flyselskabet følger de mest strenge standarder inden for sikkerhed, træning og afrapportering og arbejder på at adressere ethvert fund på linje med branchens normer,' lyder det.