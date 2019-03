Mægler ser skilsmisseritual som kontrakt om fortsat venskab

Det er en god idé med et kirkeligt ritual, når et par vil skilles og gå fra hinanden.

Det mener Signe Saxe Jessen, der er konfliktmægler og blandt andet mægler mellem par før, under eller efter en skilsmisse.

- At være i en skilsmisse kan være en af de største livskriser, man kan opleve.

- Hvis man kunne have et ritual, der slår på, at parterne også skal kunne se hinanden i øjnene efter skilsmissen, tror jeg, det kunne være rigtig godt, siger hun.

Sognepræst Peter Nejsum fra Brønshøj Kirke har ifølge Kristeligt Dagblad formuleret sit bud på et skilsmisseritual.

Det blev tirsdag afprøvet ved en gudstjeneste i Godthaabskirken på Frederiksberg.

Mange skilsmisser ender med et opslidende opgør, eksempelvis om samværet med børnene.

Signe Saxe Jessen gør sig ikke nogen forestilling om, at et skilsmisseritual vil løse konflikterne og gøre hende arbejdsløs.

Men det kan måske sætte en ramme om det fortsatte forhold mellem parterne, siger hun.

- I en skilsmisse fylder jura meget, men det gør afmagt og mistillid også.

- Et ritual kunne måske medvirke til, at parterne forbliver venner og husker, at det primære er hensynet til børnene, siger Signe Saxe Jessen.

Hun mener, at et kirkeligt ritual ved en skilsmisse kan være en slags kontrakt mellem parterne.

- Det er ikke sikkert, at sådan en kontrakt holder - det gør giftemålene jo ikke. Men det kan skabe noget, hvor de to parter kan sige: Husk lige, hvad vi aftalte hos præsten, siger Signe Saxe Jessen.

Domprovst i København Anders Gadegaard er derimod ikke begejstret for idéen om et skilsmisseritual.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi har den forventning i det kirkelige budskab, at vi i ægteskabet vil elske og ære hinanden, til døden os skiller.

- Og det siger jeg, selv om jeg selv er skilt og gift to gange i kirken. Jeg tror, der vil gå noget af det, hvis vi også ritualiserer modsætningen, når det ikke lykkes for et par, siger Anders Gadegaard til Kristeligt Dagblad.

Sidste år blev 14.936 ægtepar skilt. Procentandelen af ægteskaber, der blev opløst, lå på 46,5 procent.