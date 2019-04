Mæglere i årelang arvestrid: Dropper ankesag om handel på mors dødsleje

En arkitekttegnet lejlighed ud til Vestre Anlæg i Herning har været centrum for en årelang, bitter arvestrid mellem to af byens ejendomsmæglere.

Den 136 kvadratmeter store lejlighed tilhørte mæglernes 83-årige, demente mor, men kort før hendes død i januar 2013 solgte lillebror, Niels Kofoed fra EDC-mæglerne i Herning, lejligheden billigt til sig selv.

Handelen, der skete blot få timer før morens død, blev erklæret ugyldig i en byretsdom fra juni 2017. I den 28 sider lange afgørelse annullerer Retten i Herning købet, fordi Niels Kofoed som værge for sin døende mor reelt handlede med sig selv.

Han ankede sagen, som skulle have kørt i Vestre Landsret til juni, men han har nu besluttet sig for at droppe den. Og det glæder storebror, Per Kofoed, som oprindeligt anlagde sagen mod sin lillebror.

- Nu kan jeg begynde at sove igen om natten. I seks år er jeg vågnet hver nat med tanker om den her sag, siger han.

Moren var dement

Udover salget af lejligheden handler striden også om store pengebeløb, som Niels Kofoed på morens dødsdag overførte til sine egne to børn og sin søsters barn. Penge, som de blev dømt til at betale tilbage.

Per Kofoed var også uenig med sin bror Niels Kofoed og sin søster Jette Fuglsang-Kobberø om, hvorvidt moren overhovedet var dement. Niels og Jette mente, at hun ikke var dement. Det slog retslægerådet dog fast, at hun var.

I alt har Per vundet seks sager mod sine søskende, niecer og nevø, men på trods af, at der nu er sat punktum i arvestriden, føler han ikke, at der har været noget at fejre.

- Det er en underlig tom fornemmelse, jeg har nu. Ja, jeg har vundet, men jeg har også tabt meget.

- Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle håndtere det. Jeg følte bare sådan en underlig tomhed. Det var ikke noget med at hoppe op og ned og juble, det var det ikke, fortæller Per Kofoed om den dag, hvor hans advokat fortalte, at ankesagen er droppet. Foto: Ernest van Norde

Pers forhold til sin bror og søster og deres børn har lidt uoprettelig skade.

Per og Niels Kofoed, som ellers arbejdede sammen som ejendomsmæglere i samme firma i mere end 25 år, taler ikke sammen i dag.

- Det håber jeg, vi kommer til en dag. Jeg har rakt min arm ud, så hvis bare Niels nu vil erkende, at han har tabt, siger han med et svagt suk.

Dyr sejr

Selvom lejligheden nu går tilbage til boet efter moren, og Per Kofoed på den måde får en større del af arven, har det været en dyr affære.

Han har brugt knap 650.000 kroner og har kun fået tilkendt omkring en tredjedel i sagsomkostninger.

- Der er ikke nogen, der tænker over, at man ikke får i nærheden af det, som det koster, selvom man vinder, siger han og fortæller, at han har trukket på sin pensionsopsparing undervejs.

- Man kan godt få ret, men hvis du ikke har råd til at få ret, så taber du.

Branchen vil ikke blande sig

Da Ekstra Bladet første gang omtalte sagen i 2017, ville hverken Dansk Ejendomsmæglerforening eller EDC, som lægger navn til Niels Kofoeds butik i Herning, kommentere sagen.

De begrundede det begge med at sagen stadig skulle for landsretten. I dag lyder det dog ikke meget anderledes, selvom ankesagen i landsretten er droppet.

- Det er en privat sag, det har ikke noget med EDC at gøre. Så det er ikke noget, vi har nogen holdning til, det er det, vi har domstolene til, siger kommunikationschef i EDC, Jan Nordmann.

Så det kommer ikke til at have nogen indflydelse på Niels Kofoeds virke som EDC-mægler?

- Det er ikke noget, vi har taget stilling til, og det her er jo en privat arvesag. Vi er en ejendomsmæglerkæde, og vi koncentrerer os om vores kunder.

Det er lejligheden her, som ligger øverst med udsigt over Vestre Anlæg i Herning, der via en tvivlsom fuldmagt blev købt af den ene søn en million under prisen. Foto: Ernst Van Norde

I brancheorganisationen Dansk Ejendomsmæglerforening er man heller ikke meget for at gå ind i sagen, selvom den altså nu er endeligt afsluttet.

- Når det vedrører en privat arvestrid, så er det ikke noget, vi som brancheorganisation vil kommentere på, lyder det fra foreningens vicedirektør, advokat Anders Palmkvist.

Heller ikke selvom arvestriden handler om køb og salg af fast ejendom?

- Nej.

Ekstra Bladet har talt med Niels Kofoed, der bekræfter at han har droppet ankesagen mod sin bror, men ikke har yderligere kommentarer.

