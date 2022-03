Prisstigninger har gjort nogle af de populære områder sværttilgængelige, men der findes andre skønne og oversete steder at kigge for sommerhuskøberen

De fleste kender de populære og derfor pristunge sommerhusområder fra den jyske vestkyst til Bornholms østkyst. Men selv om du ikke har råd til at købe i lukrative badebyer som Tisvildeleje eller Hornbæk, kan der være små fritidsperler at få i områder, der er knap så kendte og derfor til at betale sig ind i.