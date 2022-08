Mælkebrøler: Bestilte 1680 liter mælk

En lokal brugsuddeler kom ved en fejl til at bestille 1680 liter mælk i stedet for 210

Det kan godt være, at danskerne er presset over de stigende mælkepriser, men brugsuddeler Jimmi Fyrsterling fra Kloster var presset, da han tirsdag morgen så 14 containere mælk ankomme.

Han troede nemlig, at han havde bestilt 14 kasser.

Tastefejl

I Dagli' Brugsen Holmsland, som ligger i byen Kloster mellem Ringkøbing og Søndervig, var det en mandagstræt uddeler, der havde bestilt mælk til det sædvanlige tirsdagstilbud.

- Normalt sælger vi et par hundrede liter mælk om tirsdagen, siger Jimmi Fyrsterling.

Så da 1680 liter mælk ankom i 14 containere tirsdag morgen klokken 06.30, hvor en forvirret uddeler tog imod.

- Jeg var godt nok chokeret ... Jeg tænkte egentlig bare nej, nej, nej.

- Men det er min fejl. Normalt bestiller jeg 14 kasser, hvilket svarer til to containere. Systemet havde selv ændret det fra kasser til containere - jeg har så bare indtastet 14 i stedet for to, siger Jimmi Fyrsterling, der heldigvis kan smile af situaitonen.

Onsdag morgen har Jimmi Fyrsterling 500 liter mælk tilbage. Dem forventer han forsvinder i dag. Privatfoto

Taber penge på det

Heldigvis var brugsuddeleren fra Kloster ikke for fin til at spørge om hjælp.

- Jeg skrev et opslag på facebook og satte mælken til ned 4,95. Jeg håbede at tiltrække kunder længere væk, og det har hjulpet. De er kommet langt væk fra - helt op til 15-20 kilometer, siger Jimmy, der i går solgte over 1000 liter mælk.

Hvis man spørger Jimmi Fyrsterling om det ikke kunne være klogt nok at gøre igen for at få flere mennesker ind i butikken, afviser brugsuddeleren dog hurtigt.

- Vi taber penge på det, så jeg tror, vi holder os til tirsdagstilbuddet på 8,95 kroner, griner Jimmi Fyrsterling.