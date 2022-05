Mælkeprisen stiger igen: Aldrig set lignende

Aldrig før har en liter mælk givet så meget ned i lommen på landmændene.

Og igen i morgen hæver Arla mælkeafregningen til landmændene med 37,2 øre.

Det betyder, at prisen bondemanden får per liter mælk, er steget med over 60 procent på bare et år.

Det skriver Finans.

Træder på bremsen

Mejerigiganten Arla har de seneste måneder sat salgsprisen op på mælk i forretningerne, hvilket nu udmønter sig i den højeste mælkeafregning nogensinde.

I dag er literprisen til landmændene for én liter mælk cirka fire kroner.

Derfor skulle man tro, at der nu bliver produceret mælk som aldrig før på de danske kvæggårde, men sådan er det langt fra.

Bønderne holder igen - og det er ikke bare i Danmark, men også i EU, Storbritannien, USA, New Zealand og Australien.

Forklaringen er, at det parallelt med den stigende mælkeafergning også er blevet tilsvarende dyrere at producere mælken.

Inflationen steg i Danmark til seks procent i marts måned mod 5,3 procent i februar, og det kan mærkes i de danske husholdninger. Ikke siden 1985 har man set kraftigere prisstigninger herhjemme. Her får du et overblik over udviklingen i prisen på fem af de mest populære dagligvarer Overblik: Så meget er priserne steget

Vender ryggen

Det er især omkostninger til foder og energi, som er steget så hurtigt, at det har udhulet gevinsten fra den hastigt stigende mælkeafregning, skriver Finans.

Dem som i sidste ende kommer til at mærke konsekvensen af de stigende produktion- og afregningspriser, er forbrugeren.

På et tidspunkt vil de skyhøje detailpriser dog passere en smertegrænse, hvor flere forbrugere vender ryggen til køledisken og eksempelvis udskifter mælk med vand.

Det vil ifølge Finans tvinge priserne ned igen.