Mænd med disse navne har størst sandsynlighed for at blive gift i 2019

Hedder din kæreste Martin?

Så kan du godt begynde at forberede dig på dit mest overraskede ansigtsudtryk. For hvis man skal tro Ekstra Bladets årlige – helt og aldeles uvidenskabelige – undersøgelse, går han meget snart ned på knæ.

Danmarks Statistik har netop lavet en ny opgørelse over ’gennemsnitsdanskeren’. Den viser, at et ægteskab anno 2018 i gennemsnit varer 12,6 år. Kvinder har en gennemsnitlig alder på 32,4 år, når de bliver gift første gang. For mænd ligger tallet på 34,9 år (i vores 'undersøgelse' runder vi dog op til 35 år).

Ekstra Bladet har fra Danmarks Statistik fået listen over navnene på de nulevende mænd, som 1. januar 2016 var 32 år – og dermed altså er 35 år gamle 1. januar 2019.

Se listen herunder: