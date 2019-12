Mænd med disse navne har størst sandsynlighed for at blive gift i 2020

Hedder din kæreste Martin?

Så kan du måske godt regne med, at 2020 bliver året, hvor I får papir på jeres forhold.

I hvert fald, hvis man skal tro Ekstra Bladets helt uvidenskabelige, årlige undersøgelse.

Danmarks Statistiks seneste opgørelse over 'gennemsnitsdanskeren' viser, at et gennemsnitsægteskab i Danmark varer 12,6 år, og at danskerne i gennemsnit får 1,75 børn.

Statistikken siger også, at kvinder har en gennemsnitsalder på 32,4 år, når de bliver gift første gang. For mænd ligger tallet på 34,9 år.

I Ekstra Bladets hjemmelavede 'undersøgelse' runder vi det tal op til 35 år, og i forsøget på at give et bud på, hvilke mænd, der skal giftes næste år, er vi dykket ned i Danmarks Statistik store navnedatabase. Her har vi fundet de drengenavne, der var mest populære i 1985 - altså navnene på de mænd, der i 2020 fylder 35 år.

For fjerde år i træk er det mænd med fornavnet Martin, der topper listen.

Se hele listen herunder: