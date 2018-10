Mænd med disse navne har størst sandsynlighed for at få børn i 2019

I 1970 var den gennemsnitlige kvinde 24 år, når hun fødte sit første barn. Det tal er siden steget til 29,2.

Indtil for nylig viste statistikken, at alderen for mænd, der blev fædre for første gang, i gennemsnit lå på 31,3 år.

I den nye opgørelse, som Danmarks Statistik har lavet over 'gennemsnitsdanskeren' er tallet steget hele to år, og alderen for nybagte fædre ligger således nu på 33,3 år.

Se også: Kvinder med disse navne har størst sandsynlighed for at få børn i 2019

Men hvilke mænd er det så, der i 2019 kan formodes at forøge familien med et lille nyt medlem?

Traditionen tro har Ekstra Bladet taget et dyk ned i statistikken for at give et – helt og aldeles uvidenskabeligt, vel at mærke – bud på, hvilke mænd, der er tale om. Det har vi gjort ved at undersøge, hvilke drengenavne, der var mest populære i 1986 – altså navnene på de mænd, som til næste år fylder 33 år.

Se hele listen herunder: