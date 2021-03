Mænds pensionformuer overstiger kvinders med 24 procent

Når det kommer til ligestilling mellem mænd og kvinder, er der endnu et godt stykke vej på pensionsområdet.

Ser man på de formuer, som mænd og kvinder har til rådighed, er der nemlig stor forskel.

Det skriver Danica Pension i en pressemeddelelse og henviser til tal fra Danmarks Statistik.

Gennemsnittet viser, at en kvinde har en pensionsformue på 560.000, hvilket er 24 procent mindre en gennemsnittet på en mands pensionformue på 740.000 kroner.

Mange muligheder: Sådan går du på pension før tid

Senior pensionsøkonom ved Danica Pension Britt Ambjørn Christiansen giver en forklaring på forskellen i pressemeddelelsen:

'Kvinder lever længere, trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, tager mere barsel og er i højere grad på nedsat tid end mænd. Alt sammen noget som stiller større krav til pensionsopsparingen, og derfor er det særligt vigtigt, at kvinder har et overblik over deres pensionsordning, så der ikke venter ubehagelige overraskelser, når de kommer til pensionisttilværelsen.'

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Derfor bør kvinder være særligt opmærksomme på deres pensionsopsparing Lever længere og tidligere tilbagetrækning: Kvinder lever i gennemsnit 4 år længere end mænd og trækker sig cirka ét år tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet end mænd. Derfor er det vigtigt, at kvinder har opsparing til de ekstra år som pensionist

Kvinder lever i gennemsnit 4 år længere end mænd og trækker sig cirka ét år tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet end mænd. Derfor er det vigtigt, at kvinder har opsparing til de ekstra år som pensionist Nedsat tid: Andelen af mænd på nedsat tid er svagt stigende, men det er fortsat kvinderne, der arbejder mest på deltid. Samlet set viser seneste tal fra Danmarks Statistik for 2019, at 22,8 procent af de danske mænd er på deltid, mens det tilsvarende tal for kvinder er 35,7 procent. Således arbejder 56,6 procent flere kvinder på deltid end mænd.

Andelen af mænd på nedsat tid er svagt stigende, men det er fortsat kvinderne, der arbejder mest på deltid. Samlet set viser seneste tal fra Danmarks Statistik for 2019, at 22,8 procent af de danske mænd er på deltid, mens det tilsvarende tal for kvinder er 35,7 procent. Således arbejder 56,6 procent flere kvinder på deltid end mænd. Barsel: Barselsperioden kan betyde, at man kommer bagud på sin opsparing til pension. For én, der er startet med at spare op som 30-årig og går på et halvt års barsel uden opsparing til pension som henholdsvis 31 og 34 år, kan det betyde omkring 180.000 kr. og 370.000 kr. afhængig af om du sparer 50.000 kr. eller 100.000 kr. op.

Barselsperioden kan betyde, at man kommer bagud på sin opsparing til pension. For én, der er startet med at spare op som 30-årig og går på et halvt års barsel uden opsparing til pension som henholdsvis 31 og 34 år, kan det betyde omkring 180.000 kr. og 370.000 kr. afhængig af om du sparer 50.000 kr. eller 100.000 kr. op. Skilsmisser og ægtepagt: Mere end to ud af fem ægteskaber opløses hvert år. I 2020 blev 15.718 par skilt eller partnerskaber opløst. Der er således mange, der kan stå i den situation, at de har en lavere pensionsopsparing med sig fra et opløst ægteskab/partnerskab, hvilket man helst skal rette op på, mens man er sammen. For står man først i den kedelige situation at skulle gå fra hinanden, er det ofte for sent. Her er det eksempelvis muligt at lave en ægtepagt, så man fordeler pensionsformuen. Kilde: Danica Pension Vis mere Luk

Tjek din egen: Her er pensions-vinderne

Forskellen er blevet en smule mindre over de seneste år. For seks år siden var forskellen 27 procent.

Den lavere formue hos kvinder gør det svært for dem at opretholde levestandarden, når de overgår til pensionstilværelsen.

'Dette ændrer dog ikke ved, at næsten hver anden kvinde ikke sparer tilstrækkeligt op til at kunne opretholde deres levestandard – uanset hvor gamle de bliver,' lyder Britt Ambjørn Christiansen med henvisning til, at skellet er blevet mindre.

Fra Danica Pension lyder der denne anbefaling:

'Vi anbefaler, at danskerne livsvarigt får udbetalt 80 procent af den løn, de har, inden de går på pension. På den måde kan man opretholde sin levestandard gennem hele livet, og man skal ikke bekymre sig om, hvorvidt man har penge nok til at blive boende, tage på ferie og forkæle børn og børnebørn. Udbetaling som pensionist kan komme som pensionsopsparing, offentlige ydelser, bolig og fri formue samt afvikling af gæld. Så der er flere muligheder for at komme i mål med sin pensionsopsparing.'

--------- SPLIT ELEMENT ---------