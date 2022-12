Mærkeligt påfund: Mand bestilte en burger fra McDonald's uden burger

Han har valgt at kalde den for en 'McNothing'

De fleste kender nok tricket med at bestille en cheeseburger fra McDonald's uden pickles for at være helt sikre på, at den er nylavet.Illustrator Rob Denbleyker har taget tricket til helt nye højder.

Han har nemlig bestilt en cheeseburger uden sennep, ketchup, hakkede løg, pickles, ost, kød, bolle og salt. Det vil sige, alt hvad en cheeseburger består af.

Hele seancen har han lagt ud på Twitter.

Nedenfor ses bestillingen.

Burgeren har han valgt at døbe en ’McNothing,’ og hans mere end 200.000 følgere kunne herefter følge med i ordren.

DoorDash, der er en amerikansk madudleveringsservice i stil med Wolt, skrev i første omgang til ham, at 'restauranten er forvirret over din bestilling.'.

Rob Denbleyker valgte ikke at svare og efter ganske kort tid bankede det på døren, og han fik sin levering.

Og ganske rigtig. En burger uden burger.

Du kan se Rob Denbleyker åbne sin pose fra McDonald's nedenfor.