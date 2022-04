Mærkværdige kopistunts i Rusland: Ikea bliver Idea

Mange vestlige virksomheder har allerede trukket sig ud af Rusland, som direkte resultat af Rusland invasion af Ukraine.

Men allerede kort tid efter at de første virksomheder trak stikket, begyndte der at tikke ansøgninger om registrering af varemærker ind hos den officielle russiske patentmyndighed, Rospatent. Mage er direkte kopier af vestlige virksomheders produkter.

Det skriver Berlingske.

IKEA bliver IDEA

Berlingske har gennemgået det russiske patentsystem og har fundet 49 tilfælde, hvor vestlige virksomheder bliver kopieret.

Ifølge Berlingske er er tale om blandt andet Coca-Cola, Apple, Adidas, Mercedes-Benz, Nike, Disney, Nokia og IKEA.

IKEA Rusland har næsten 15.000 ansatte, 17 varehuse og tre produktionsvirksomheder i Rusland. Foto: Anthon Unger

I de fleste tilfælde anmodes der i patentsystemet om lov til at bruge både fuldstændig identisk navn og logo. I andre tilfælde er der byttet blot ét bogstav ud.

IKEA er et eksempel herpå.

Her er logoet helt identisk med den svenske møbelgigants karakteristiske mærke i blå og gule farver. Der står dog ikke IKEA, men i stedet et russisk ord.

Ifølge det russiske medie RBC, som opdagede fænomenet i det russiske patentsystem, står der IDEA.

Gurli gris nytegnet

Den kendte tegneseriefigur Gurli Gris er et andet offer for russisk kopiering.

Den britiske underholdningsgigant Entertainment One havde sagsøgt en russiske forretningsmand Ivan Konzhevnikov for 40.000 rubler for brud på ophavsretten, fordi han havde tegnet sin egen version af grisen.

Ivan Konzhevnikov blev sagsøgt for 40.000, som svarer til cirka 3.200 kroner. Foto: PR FOTO

Det blev afvist af en russisk domstol 2. marts.

I rettens afgørelse henvises der til »uvenskabelige handlinger« fra USA og allierede lande som årsag til ikke at håndhæve rettighederne til Gurli Gris.