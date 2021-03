Mærsk: Der kan gå måneder

Der kan i værste fald gå flere måneder, før trafikken glider normalt i Suezkanalen. Sådan lyder meldingen fra det danske selskab Mærsk ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Kanalen har været blokeret, mens det 400 meter lange containerskib Ever Given har siddet fast. Skibet kom fri og begyndte at sejle igen mandag.

Hos Dansk Rederier glæder mig sig over nyheden, men her er forventningen også, at transporten gennem kanalen igen fungerer optimalt.

- Selv om det er glædeligt, at der nu åbnes op for trafik gennem Suezkanalen igen, så vil der gå uger, før hele transportkæden er tilbage på normalen, siger Jacob K. Clasen, viceadministrerende direktør i Danske Rederier, til Ritzau.

Skibsfarten fragter langt størstedelen af verdenshandlen, og når der så effektivt sættes en prop i en af de vigtigste genveje til søs, som tilfældet var her, så har det store konsekvenser, uddyber han.

Mindst 369 skibe venter i øjeblikket på at kunne sejle gennem kanalsen.

