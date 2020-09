Mærsk-direktør i opråb: - En desperat situation

Teknisk direktør i Mærsk kalder det 'en desperat situation', at skibets besætning og migranter nu i en måned har været strandet ud for Maltas kyst

Siden 4. august har Mærsk-fragtskibet 'Maersk Etienne' ligget stille ud for Maltas kyst med 27 migranter ombord.

For knap en måned siden reagerede besætningen på et nødråb fra et maltesisk redningscenter og kom 27 migranter, der havde problemer på en motorbåd, til nøds.

Migranterne blev reddet 5. august. Siden har Maersk-skibet ligget stille. Foto: Ritzau Scanpix

En desperat situation

Motorbåden sank kort efter, og siden har besætningen og migranterne været strandet ud for Maltas kyst.

Handelsskibet føler sig nu 'taget som gidsel', idet skibet endnu ikke har fået lov til at lægge til land med migranterne.

- Vi er i en desperat situation og råber om hjælp fra det internationale verdenssamfund, siger teknisk direktør i Maersk Tankers, Tommy Thomassen, til BBC.

Ombord på skibet er en Maersk-besætning på 21 mand, der var på vej til Tunesien, samt 27 migranter, som de maltesiske myndigheder nægter at tage imod.

Handelsskibet er ikke beregnet til at have migranter ombord, og de mange dage, hvor skibet har ligget stille på havet, skaber en uholdbar situation, oplyser direktøren.

- Besætningen har gjort sit bedste for at gøre livet så acceptabelt som muligt, men det her er ikke forhold, som man kan tillade sig at tilbyde nogen i så lang tid, siger Tommy Thomassen.

Migranterne har det under omstændighederne godt. Foto: Ritzau Scanpix

Maria Skipper Schwenn, der er direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning i Danske Rederier, har tidligere udtalt, at migranterne har det godt under omstændighederne, men hun understregede ligeledes, at det er en uacceptabel og uholdbar situation.

Blandt de 27 migranter er en gravid kvinde og et barn.

Se også: Migranter på Mærsk-skib er strandet ved Malta på tredje uge