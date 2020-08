Mærsk erkender: Det gav ikke mening at søge coronastøtte

Mærsk tilbagebetaler nu også coronamillioner frivilligt, efter de har leveret et flot overskud for første halvår af 2020, der er tre gange så højt som halvårsregnskabet for 2019

Da coronakrisen ramte, valgte Mærsk, der er Danmarks største virksomhed målt på omsætning, at bede staten om hjælp. Således søgte de og fik 2,7 millioner kroner af staten i coronahjælp.

Støtten modtog virksomheden til Mærsk Training, som er en lille del af Mærsk, der beskæftiger sig med uddannelse og træning inden for skibsbranchen.

Nu viser det sig, at Mærsk indtil videre er kommet bedre end forventet gennem coronakrisen og endda har formået næsten at tredoble sit overskud i forhold til sidste år.

Det giver ingen mening

Derfor har Ekstra Bladet kontaktet Mærsk for at høre, om virksomheden har tænkt sig at betale coronakronerne tilbage. Og det har man allerede gjort, fortæller Senior Press Officer i Mærsk Mikkel Elbek Linnet til Ekstra Bladet.

- Vi er en virksomhed, der omsætter for knap 40 milliarder dollars årligt, så det giver ikke mening, at vi har søgt dem, siger Mikkel Elbek Linnet og supplerer skriftligt:

'I A.P. Møller - Mærsk besluttede vi ikke at gøre brug af de danske hjælpepakker til virksomheder, der blev lanceret i foråret i forbindelse med covid-19-udbruddet. Derfor tog Mærsk Training efterfølgende kontakt til Erhvervsstyrelsen for at betale pengene tilbage. Tilbagebetalingen faldt på plads i starten af denne måned.'

A.P. Møller - Mærsk A/S' CEO, Søren Skou, ved pressemødet 19. august, da de fremlagde regnskab for andet kvartal 2020. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Royal Unibrew betaler også tilbage

En anden stor dansk virksomhed, som er kommet stærkt gennem den svære coronatid, er bryggeriet Royal Unibrew. Bryggeriet havde ellers modtaget knap 15 millioner kroner fra statens hjælpepakker, men efter Ekstra Bladet kontaktede Royal Unibrew, har virksomheden meldt ud, at pengene bliver tilbagebetalt til staten inden for de kommende uger.

- Vi er kommet igennem det her langt bedre, end vi frygtede, og det er bl.a. baggrunden for vores beslutning, sagde driftsdirektør i Royal Unibrew Lars Jensen til Ekstra Bladet i sidste uge.

Sympatisk

Rune Lund fra Enhedslisten roste i sidste uge bryggeriet Royal Unibrew for at være sympatiske og noget, han ville huske, når han skulle bestille en øl.

Når det kommer til Mærsks tilbagebetaling af coronastøttekronerne, er der også glæde at spore hos Enhedslistens skatteordfører.

- Jeg synes også, det er sympatisk, at de betaler pengene tilbage, når der ikke er brug for dem. Der er jo åbenlyst også tale om småpenge for en milliardkoncern som Mærsk, siger Rune Lund.