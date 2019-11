Mærsk planlægger stor fyringsrunde

Mærsk har sat gang i en større fyringsrunde, der blandt andet kommer til at få konsekvenser for medarbejdere i Danmark.

Det skriver Shippingwatch, og Mærsk bekræfter oplysningerne over for Ekstra Bladet.

'Vi har meldt ud internt, at vi skal spare omkostninger i hovedkontorets funktioner, og at det også vil føre til opsigelser både i og udenfor Danmark,' oplyser Mærsk til mediet.

Ifølge mediet er der cirka 1800 ansatte på Mærsks hovedkontor i København.

Vil ikke gå i detaljer med antal

Mærsk vil ikke over for Ekstra Bladet fortælle, hvor mange der bliver fyret.

Også i Tyskland er der fyringer på vej. Op mod 100 medarbejdere i Mærsks rederi i Hamburg vil blive afskediget.

'Vi har ikke lagt os fast på et tal, men det er op til 100 fyringer. Årsagerne er et nyt it-system og dobbeltfunktioner, som vi har identificeret, efter at vi blevet fuldt integreret med Maersk,' fortæller kommunikationschefen i Hamburg Süd, Rainer Horn, til ShippingWatch.