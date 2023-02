Mærsk sejler uden om skattefar

Mens Mærsk nye årsregnskab afslører det største overskud i Danmarkshistorien, så indikerer det også, at selskabet betaler flere milliarder kroner i skat til Danmark.

Det er bare ikke den danske statskasse, der får særligt mange af dem.

Tværtimod betales langt størstedelen af Mærsks skat i udlandet.

- I de seneste dage har det floreret, at Mærsk har betalt 6,3 milliarder i skat, men det er vigtigt at forstå, at det er globalt, siger Christian Hallum, der er skattespecialist ved interesseorganisationen Oxfam Ibis.

- Det fremgår af deres særskilte skatterapport, at de betaler 213,2 millioner dollars (knap 1,5 milliarder kroner, red.) til Danmark. Det er den samlede danske skattebetaling af deres overskud.

Det svarer til, at det kun er cirka en fjerdedel af Mærsks samlede skattebetaling, der tilfalder den danske statskasse.

Det beløb viser sig dog også at være højere end selskabets faktiske skattebidrag til Danmark.

For andet år i streg har Mærsk slået Danmarksrekord med et overskud på et trecifret milliardbeløb. Foto: Per Rasmussen

Mærsks skattelabyrint

I Mærsks skatterapport kan man læse, at hvis en virksomhed i koncernen betaler skat i flere forskellige lande, skal de opgøres under det land, hvor virksomheden er registreret, selvom skatterne er betalt i et andet land.

En medarbejder i Mærsks presseafdeling bekræfter over for Ekstra Bladet, at de 1,5 milliarder kroner, der i skatterapporten fremgår som skat betalt i Danmark, ikke er det faktiske beløb, som er røget ind i statskassen.

I en mail skriver han:

'Når man opgør skattebetalingen til Danmark, så skal det følge land-for-land rapporteringen, der også inkluderer værdien af skattebetalingen til andre lande fra Danmark.'

Selvom selskabet bekræfter, at de betaler mindre end 1,5 milliarder kroner i skat til Danmark, så ønsker de ikke at oplyse det korrekte beløb.

'Peanuts' til Danmark

Det svimlende overskud på 203 milliarder kroner i 2022 afføder altså langt fra tilsvarende gavn til statskassen.

Urimeligt fordelagtigt, mener Hallum.

- Vi synes, det er forsvindende lidt skat, når man samtidig har haft danmarkshistoriens største overskud for andet år i træk. Det er peanuts.

Vincent Clerc, der overtog direktørposten i Mærsk ved årsskiftet, kan se frem til en årsløn på mere end 40 millioner kroner, hvis lønnen er sammenlignelig med hans forgængers. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Og selvom det er helt efter bogen, at Mærsk betaler skat i forskellige lande og under særlige, fordelagtige vilkår, så er der grund til at være harm, mener Hallum.

- De har jo stadig ansvaret for at svare en retfærdig skat i Danmark. De nyder jo også godt af det danske samfund, uddannelser, infrastruktur og meget andet, og det er kun naturligt, at de med så stort et overskud bidrager tilsvarende til fællesskabet.

- Man kan ikke få retfærdig skat til at rime på tre procent. Det er jo en skattely-rate, siger skattespecialisten.

Mærsk bekræfter meget lavere skat

En pressemedarbejder hos Mærsk skriver i en mail til Ekstra Bladet:

'Vi har intet ønske om at signalere andet end, at vi betaler den skat, vi skal, og at vi følger de regler, som er bestemt af politikerne'.

'Vi har ingen interesse i at skjule de danske tal i vores skatterapport. Tværtimod lægger vi dem frivilligt og offentligt frem på vores hjemmeside, hvilket der for nuværende ikke er lovkrav om. De tal der står for Danmark i vores egen rapport indeholder også skat betalt fra danske selskaber til andre lande.'

Mærsk bekræfter over for Ekstra Bladet, at deres egentlige skattebetaling til den danske stat er mindre end de 213,2 millioner dollars, som fremgår af skatterapporten, men de ønsker ikke at oplyse, hvad den korrekte skat, der er betalt i Danmark, lyder på.

Selskabet svarer ikke på, hvorfor de ikke har gjort mere for at fortælle, at skattebetalingen på de 6,3 milliarder kroner er globalt og ikke i Danmark, selvom der har floreret en misforståelse om, at det var skat betalt i Danmark.

Statskassens manglende milliarder

Fagforeningerne har også fundet frem til Mærsks fordelagtige skatteforhold, og det er provokerende læsning under forhandlinger om afskaffelsen af Store Bededag, mener næstformand i 3F's transportgruppe, Karsten Kristensen

- Man sidder på Christiansborg og siger, at der er brug for milliarder i statskassen for at få Danmarks økonomi til at hænge sammen, og så oplever vi igen, at et stort selskab bliver tilgodeset fuldstændigt urimeligt i forhold til andre skatteydere, siger han.

Ifølge næstformanden er der politisk opbakning til en særbehandling af shippingsektoren, som ikke ser ud til at ændre sig.

- De siger, at det er en international konkurrencesituation, hvor danske virksomheder skal ligestilles med det internationale marked, men den samme logik bruger man så ikke i andre virksomhedsbeskatninger, siger næstformanden.