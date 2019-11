Mærsk skal forklare sig over for myndighederne

Miljøstyrelsen går nu ind i en sag, hvor den hæderkronede danske virksomhed Mærsk har skiftet flag på fire af sine skibe. Skibene sejlede før flagskiftet under dansk flag, men flagene blev udskiftet fra Dannebrog til Hongkongs i sommeren 2018.

Efterfølgende kunne de fire skibe, Clara, Claes, Cecilie og Thomas Maersk, lovligt blive ophugget i Indien. Det ville de ikke kunne, hvis de havde sejlet under dansk flag. EU indførte en lov, der trådte i kraft 1. januar 2019, som forbyder skibe, der sejler under flag fra lande i EU, i at blive ophugget på ikke EU-godkendte værfter.

Mærsk har tidligere kritiseret reglerne og har ifølge Shippingwatch tidligere meldt ud, at de var klar til flage skibe om, så de fortsat kunne bruge Indien, når de gamle skibe havde udtjent værnepligten.

Det har de dog ifølge mediet hverken be- eller afkræftet er tilfældet i denne sag.

Men nu kræver Miljøstyrelsen svar fra Mærsk.

'Miljøstyrelsen har taget kontakt til Mærsk for at få klarlagt fakta i sagen. Miljøstyrelsen forventer at få svar primo denne uge, hvorefter styrelsen vil vurdere svaret,' skriver styrelsen til Shippingwatch.

Og fortsætter:

'Hvis der er mistanke eller bevis for omgåelse af reglerne, kan Miljøstyrelsen overdrage sagen til politiet med henblik på politiets videre efterforskning og retsforfølgelse,' skriver styrelsen videre til Shippingwatch.

Mærsks hovedkvarter i København. Foto: Ritzau Scanpix/Jens Dresling

Indien er billigere

Skibene bliver ophugget på en kontroversiel strand i Indien ved navn Alang. Den pågældende strand har været omdiskuteret i Danmark efter Danwatch og Politiken i 2016 kunne afsløre, hvordan de ansatte, der skulle ophugge skibene på værftet i Indien, dengang arbejdede under ekstremt dårlige sikkerhedsmæssige forhold.

Når Mæsk sælger skibe til Indien, får de mere for pengene, end de ville kunne få andre steder.

Det forklarer en ekspert i ophugning og topchef i konsulenthuset Litehauz, som ikke vil udtale sig om den konkrete sag, men gerne vil sige, hvad der generelt driver rederier til at vælge lande som Indien.

- I almindelighed er prisen højere (for skibene, red.) i Indien og Bangladesh. Det er jo nok en af de primære årsager, siger Frank Stuer-Lauridsen til Ekstra Bladet.

Mærsk-skibene blev solgt til ophugning i Indien i foråret 2019.

Mærsk: Vi er forpligtede til at leve op til alle regler

'Mærsk er forpligtet til at leve op til alle regler. Som et globalt shippingselskab driver vi vores flåde ud fra et globalt perspektiv, og det gælder også de flag, vi bruger,' skriver Mærsk til Shippingwatch.