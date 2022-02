Mærsk-skib stødt på grund

Et Mærsk-skib er kort før midnat onsdag stødt på grund i Nordsøen ud for Bremerhaven.

Det skriver Maritime Danmark.

Der er tale om et stort containerskib ved navn Mumbai Maersk. Det sejler under danske flag og var på vej fra Rotterdam til tyske Bremerhaven, da grundstødningen skete.

To skibe fra den tyske kystvagt er ifølge den tyske havarikommando på positionen sammen med fem bugserbåde, skriver Maritime Danmark.

De tyske myndigheder har desuden taget kontakt til Mærsk for at udarbejde en bjærgningsplan for skibet.

Det er uvist, hvorfor skibet er stødt på grund. Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mærsk, men dette har indtil videre ikke været muligt.