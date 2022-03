Mærsk-skibe på vej til Rusland: Leverer som planlagt

Selvom A.P. Møller Mærsk har meddelt, at transport til og fra Rusland sættes på pause, insisterer giganten på først at levere som planlagt

Det danske rederi A.P. Møller Mærsk har travlt.

Ikke med at få skibe på vej til Rusland til at vende om, forstås, tværtimod har giganten travlt med at få dem frem, så de kan levere som planlagt.

Fragtgiganten lod tirsdag forstå i en pressemeddelelse, at det midlertidigt vil stoppe transport til og fra Rusland.

Ekstra Bladet har efterfølgende gennemgået en række af rederiets skibstrafik, og det viser sig, at flere skibe enten netop har forladt Rusland, er ved at blive lastet, eller på vej til russiske havne.

Skibe på vej

Derfor har vi spurgt skibsgiganten, hvordan pausen hænger sammen med, at det har fragtskibe liggende i Sankt Petersburg, og at det har skibe på vej til Rusland.

Til det svarer A.P. Møller Mærsk skriftligt gennem selskabets presseafdeling:

'Vores prioritet er at gøre det bedste for at håndtere og levere som planlagt inden denne annoncering.'

A.P. Møller Mærsk forklarer videre, at det især er grundet usikkerheden om sanktioner, der gør, at selskabet har valgt at sætte nye bookinger på pause. Dog ikke fødevarer, medicin og nødhjælp.

Ejer russiske havne

Det er dog ikke kun på fragtdelen, at A.P. Møller Mærsk fortsætter. Dagbladet Børsen har gennemgået selskabets havne i Rusland, og gennem datterselskabet APM Terminals ejer A.P. Møller Mærsk 30,75 procent af Global Ports Investments (GPI), som ejer seks havne i Rusland. På spørgsmålet om, hvordan A.P. Møller Mærsk forholder sig til disse havne, lyder svaret:

'GPI opererer ikke i Ukraine. Med GPI ser vi på, hvordan vi overholder de sanktioner og restriktioner, som hele tiden udvikler sig, og vi gør vores bedste for at forberede os på de næste.'