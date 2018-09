Mærsk tjente styrtende på Danske Bank i 2007: Nu svarer rederiet på hvidvasksagen

Frem til 2015 var A.P. Møller Mærsk medejer af Danske Bank, og dermed fik rederiet glæde af de seks milliarder kroner, som der i 2007 blev udloddet til bankens aktionærer.

Med 20 procent af aktierne kunne rederiet sågar stikke omkring en milliard kroner i lommen i 2007, der var det sidste år, inden banken på grund af finanskrisen holdt en pause med at give pengene til aktionærerne.

I 2007 havde Danske Bank overtaget den kritiske bank i Estland, der nu er genstand for hvidvasksagen. I Danske Banks regnskab for 2007 fremgår det, at netop Estland-afdelingen leverede et overskud på 229 millioner kroner før skat til koncernen.

Dermed har Estland bidraget til det overskud, som aktionærerne med A.P. Møller Mærsk i spidsen fik 40 procent af. Alligevel har det kongeblå rederi ikke tænkt sig at gøre noget ved de penge, som der er tjent i året, lyder det i et skriftligt svar fra rederiets Signe Brink Wagner, head og external relations. I en mail skriver hun:

'Vi kan bekræfte, at A.P. Møller – Mærsk A/S har modtaget udbytte fra Danske Bank i 2007, på samme vis som alle andre aktionærer det år. Vi har noteret os, at Danske Bank drager konsekvens af hvidvasksagen, og derfor har besluttet at donere de estimerede bruttoindtægter derfra i perioden fra 2007-2015, svarende til 1,5 mia. kr., til en uafhængig fond.'

Videre skriver hun:

'Da A.P. Møller – Mærsk A/S ikke længere ejer aktier i Danske Bank, har vi ikke yderligere kommentarer hertil.'

Ganske rigtigt solgte A.P. Møller Mærsk sine aktier i 2015. De røg dog ikke langt væk. Køberen var nemlig AP Møller Holding, som ejes af AP Møller Fonden.

I går spurgte Ekstra Bladet Ole Andersen, bestyrelsesformand i Danske Bank, til sagen:

- I 2007 udbetalte Danske Bank 40 procent i udbytte. Samme år var der før skat et overskud på 229 millioner kroner i Estland. Er der nogen af de penge, som I har mistanke til, der er endt hos jeres aktionærer?

– Jeg kan simpelthen ikke svare på spørgsmålet. Det er noget, som er foregået i 2007, og jeg blev bestyrelsesformand i 2011.