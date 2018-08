Mæslinger hærger populære ferielande: Så farlige er de

Solhatte, magneter, postkort - og mæslinger. Nogen ting er sjovere at tage med hjem fra ferie end andre.

Og netop mæslinger er der i år særligt stor risiko for, at man får med hjem efter sommerferien. I år er flere lande i Europa nemlig plaget af den ekstremt smitsomme sygdom mæslinger.

I årets første seks måneder er der registreret 41.000 tilfælde af mæslinger rundt om i Europa. Til sammenligning var der knapt 24.000 tilfælde i hele 2017 og blot 5000 tilfælde i 2016.

Værst står det til i Ukraine, men også Grækenland, Italien, Frankrig, Serbien og Rusland er ramt af mæslingeudbrud.

Beskyt dig med vaccination

Afdelingslæge ved Statens Seruminstut Palle Valentiner-Branth siger, at man sagtens ende med en gang mæslinger som årets feriesouvenir.

- Man kan sagtens få mæslinger med hjem fra ferie og have virussen med hjem. Når man bliver syg, er der en periode på cirka ti dage, fra man møder virussen, til man får mæslingerne. Så man kan blive syg, når man er kommet hjem eller endda på vej hjem, hvis man er rigtig uheldig, forklarer han.

Har man været på ferie i et af de mæslinge-plagede lande, er risikoen for smitte større, end hvis man har brugt sommeren på en strand i Danmark.

- I Danmark har vi en høj vaccinationsdækning, så som udgangspunkt har vi ikke mæslinger i Danmark, men i et land, hvor der er udbrud - for eksempel Grækenland, vil risikoen alt andet lige være større. Du bliver jo kun smittet, hvis der er syge mennesker indblandet, siger Palle Valentin-Brandth.

Eneste mulighed

Den eneste beskyttelse mod mæslinger er en vaccine, og den opfordrer Peter Valentin-Brandth til, at man får.

- Hvis man bliver vaccineret før en udlandsrejse, er der en meget lille risiko for, at man får mæslinger, når man er på ferie. Vi så meget gerne, at man blev vaccineret ved sin egen læge - helst i morgen. Ikke kun hvis man rejser, men også så vi kan holde cirkulationen nede i Danmark.

Børn, der er født efter 1974, har fået tilbudt MFR-vaccinationen som en del af børnevaccinationsprogrammet, og voksne kan også få vaccinen, hvis man ikke er vaccineret, eller har haft sygdommen som barn.

