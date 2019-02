Mæslingeudbrud på skole i Odense

En medarbejder på HF og VUC Fyn i Odense er blevet smittet med mæslinger. Alle, der har været i kontakt med personen, opfordres til at blive vaccineret i dag

På HF og VUC Fyn i Odense er en medarbejder blevet smittet med mæslinger.

Det bekræfter Mark Lodberg, der er kommunikations-konsulent for HF og VUC i Odense, over for Ekstra Bladet

19. februar oplyste Styrelsen for Patientsikkerhed skolens elever, at der var en medarbejder, der havde fået sygdommen.

- Der er tale om en administrativ medarbejder, som har fået konstateret mæslinger i sidste uge, fortæller Mark Lodberg.

- Vi har haft kontakt til embedslægen, og vi følger deres retningslinjer. Derfor har vi skrevet til vores medarbejdere og elever, at hvis man har kontakt med den syge og ikke er vaccineret eller har haft det før, så skal man kontakte egen læge.

Alle, der har været i kontakt med den smittede medarbejder, opfordres til at blive vaccineret senest i dag.

Og om der er flere, der er blevet smittet, vides ikke endnu, men Mark Lodberg anerkender, at der er stor risiko ved et skolemiljø.

- Når man er så mange mennesker i samme bygning, så kan det være svært at undgå. Det er ligesom med forkølelse eller andre sygdomme, der smitter de her dage, fortæller han.

- Vi har bedt både elever og medarbejdere om at følge embedslægens retningslinjer om at være opmærksom på symptomer som høj feber, forkølelse og hoste.