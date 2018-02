Mæslingeudbrud skyller ind over Europa: Er du vaccineret?

Selvom det for mindre end to år siden så utroligt lovende ud med at få elimineret mæslinger, er sygdommen pludselig vendt tilbage med rasende fart.

Fra 2016 til 2017 er fire gange flere blevet ramt, hvilket har resulteret i mere end 20.000 sygdomstilfælde og 35 dødsfald.

Det er særligt i Rumænien og Ukraine, at det står slemt til, men også i vestlige lande som England og Tyskland har de oplevet store udbrud.

I Danmark er det voksne omkring de 30 år, der udgør en ekstra stor del af de udsatte.

Det ser alvorligt ud

Ifølge Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge hos Statens Serum Institut, er der kun én måde at tolke tallene på.

- De er alt for høje.

Det er ellers relativt simpelt at blive immun overfor mæslinger. Det eneste, det kræver, er, at man bliver vaccineret, eller at man har været ramt af sygdommen før.

Når virussen alligevel er vendt så hurtigt tilbage, skal det ses i lyset af, at det ikke er i alle lande, at vaccinen er lige populær.

- Hvis der er for mange ubeskyttede i et område, er der større chance for et udbrud. Når udbruddet har toppet, vil antallet af nye tilfælde af virussen dale, da gruppen i det bestemte område er blevet immune, siger Peter Henrik Andersen.

En bestemt gruppe skiller sig ud

Når danskere rammes af mæslinger skyldes det oftest, at de ikke har været vaccineret.

- De tilfælde, vi ser flest af, er, når unge voksne har været ud at rejse og har fået virusen med hjem som en souvenir.

Tal fra Statens Serum Institut viser, at det blot er cirka 70 procent af de personer, der er født omkring 1986, som har fået MFR-vaccinen.

Derfor har han også et klart råd, hvis man ikke er blevet vaccineret.

- Den bedste beskyttelse er at blive vaccineret. Det er umuligt at spå ud i fremtiden, om vi får flere eller færre udbrud. Men risikoen er der, siger Peter Henrik Andersen.

Op gennem 90'erne blev flere og flere vaccineret mod virussen, men det er stadigvæk en god idé, at alle har styr på, om de har fået et prik med nålen.

MFR-vaccinen har været gratis for børn under 18 år siden 1986. Den koster 350 kroner for voksne og beskytter både mod mæslinger, fåresyge og røde hunde.

Her symptomerne du skal være opmærksomme på Der går typisk mellem 8 til 11 dage fra man smittes med mæslingevirus, til de første symptomer på mæslinger viser sig. Sygdomsforløbet kan inddeles i to faser: Fase 1 (’prodromalfasen’): De tidlige symptomer minder om en svær forkølelse hvor der flyder væske fra næse og evt. fra øjne samt hoste, lysskyhed og høj feber. Der kan ses hvide pletter (såkaldte Kopliske pletter) i mundslimhinden i dette forløb. Efter 3-4 dage ses bedring, men bedringen er kun midlertidig. Fase 2 (”udslætfasen”): Efter få dages bedring kommer der typisk en forværring med en ny feberepisode ledsaget af det klassiske mæslingeudslæt (omtrent 13-14 dage efter smitte). Udslættet er til at begynde med småplettet og lyserødt, men det flyder efterhånden sammen til større pletter og skifter gradvist til en mørkere farve. Huden kan desuden virke lidt fortykket.

Det typiske mæslingeudslæt begynder bag ørerne, og spreder sig i løbet af et par dage ned over hals og krop for til sidst at vise sig på arme og ben. Fasen med udslæt varer som regel 3-5 dage. Det er i forbindelse med den anden fase at der kan komme komplikationer som fx mellemørebetændelse, lungebetændelse og diaré. Mere sjældent ses encephalitis (hjernebetændelse hos 1 ud af 2500) og thrombocytopeni (blodplademangel hos 1 ud af 3500 tilfælde). Kilde: Statens Serum Institut Vis mere Luk

