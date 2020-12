Magasin-ejer tæt på konkurs

Den 242 år gamle britiske stormagasinkæde Debenhams, der blandt andet ejer Magasin du Nord i Danmark, står til at skulle lukke en lang række butikker.

Det sker, efter at den økonomisk pressede kæde ikke er lykkedes med at finde en ny ejer til sine aktiviteter. Det skriver nyhedsbureauet Bloomberg News.

På det seneste skal Debenhams have forsøgt at indgå en aftale med JD Sports Fashion om et salg af forretningen. Men tirsdag har JD Sports Fashion fortalt, at det trækker sig fra de forhandlinger.

Opdateres ...