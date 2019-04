Magasins ejer i kæmpe problemer

Magasin du Nords britiske ejere, Debenhams, er blevet sat under administration

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der videre melder, at kreditorer har taget kontrollen med Debenhams.

Nyheden kommer, dagen efter at økonomisk hårdt trængte Debenhams, i går takkede nej til et købstilbud på 200 millioner pund fra Mike Ashley, der ejer Sports Direct.

Ifølge britiske medier sker det, efter at Debenhams ikke ville gå med til Mike Ashleys krav for købet af virksomheden. Derfor har kreditorerne valgt at overtage kontrollen med selskabet.

Der er ifølge BBC blandt andet tale om britiske bankgiganter som Barclays og Bank of Ireland samt amerikanske hedgefonds.

Sky News skriver, at Debenhams stormagasiner - herunder Magasin - indtil videre vil fortsætte almindelig drift, men administratorerne vil nu forsøge at finde en anden køber.

Samtidig forsikrer den britiske virksomhed om, at hverken leverandører, ansatte eller kunder vil blive påvirket af selskabets økonomiske kvaler.

Debenhams omfatter 166 forretninger og har mere end 25.000 ansatte. Op mod 50 forretninger ventes at lukke, hvis kæden, der slæber på en gæld på mere end 500 mio. pund, skal restruktureres i en konkursproces.

Danske Magasin er dog generelt anset for et af kædens stærke aktiver.