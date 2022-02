Magnetfiskede med barnebarn: Fangede våben

En tur til den lokale kanal nær Miami i USA førte til et våbenfund for bedstefar og barnebarn

Hvis du vil fange laks er Skjern Å et godt bud, men hvis du vil fange semiautomatiske våben skal du fiske i USA.

Sidstnævnte kan en amerikansk bedstefar fra Miami-området skrive under på, efter han var ude at magnetfiske med sit barnebarn.

De to fik sig nemlig et chok, da de kunne rive to store våben ind med deres magneter.

Det skriver CNN.

Duane Smith og hans 11-årige barnebarn Allen Cadwalader var ude at magnetfiske 30. januar i en forstad til Miami, og efter fem minutter var der bid.

Men det var hverken gamle dåser eller andet skrammel, de kunne rive op ad vandet. Derimod var det to sniper-rifler pakket ind i folie. Det fortæller Duane Smith til CNN.

Blev inspireret på internettet

Det var første gang, makkerparret var ude at magnetfiske. Inspirationen kom efter bedstefaren havde set nogle Youtube-videoer med gode fangster.

Bedstefaren, som er pensioneret infanterisoldat og trænet i snigskyttevåben, fortæller til mediet, at våbene er efter hans vurdering er af militær kvalitet. Han anslår, at våbene vejer 9 kilo stykket.

Som det gode eksempel Duane Smith er, så indleverede han de to snipere til politiet i stedet for at bruge dem til den kommende aktivitet med barnebarnet.