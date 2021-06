Magnetisk vaccine? - Det kan ikke lade sig gøre

På sociale medier florerer der i øjeblikket flere videoer og billeder af folk, der kan sætte en-krone på deres skulder, efter de har fået en coronavaccine.

Det har fået flere til at spekulere på, om vaccinen indeholder noget, der er magnetisk.

En af dem er Casper Tofte, der så en video på Facebook og besluttede at prøve det af på sin mor, der er blevet vaccineret med Pfizer-vaccinen - også selvom han var en smule skeptisk ved det.

- Min mor blev vaccineret for et halvt år siden, og der sad den sgu fast. Den hænger ikke fast andre steder end lige der, hvor hun er blevet vaccineret, fortæller han til Ekstra Bladet.

Også Ekstra Bladet har selv testet fænomenet, og den er god nok. Mønten sidder fast.

Der er ikke noget magnetisk i vaccinen

Ifølge Camilla Foged, som er professor ved Institut for Farmaci på Københavns Universitet og forsker i vaccinedesign, er det ikke muligt at blive magnetisk efter et stik med coronavaccinen. Vaccinen indeholder nemlig ikke noget, der er magnetisk.

- Det kan ikke lade sig gøre. Overhovedet. Der er ikke noget, der er magnetisk i vaccinerne, siger hun.

Tjekdet.dk har talt har talt med Adam Espe Hansen, der er fysikprofessor ved Radiologisk Klinik på Rigshospitalet med ekspertise i magnetisk resonans-scanning (MR-scanning).

Han fortæller, at det ville kræve, at vaccinen eksempelvis indeholdt jernpulver for, at vaccinationsområdet skulle blive magnetisk.

- Men hvis det skal være så magnetisk, at en magnet suger sig fast, skal der sprøjtes meget store mængder ind, siger han.

Ingen magnetiske mønter

Hverken en-, to- eller fem-kroner er magnetiske. Det oplyser Nationalbanken til Ekstra Bladet.

Der er ingen jern i, og mønterne består af af materialet kobbernikkel.

Også det amerikanske medie Newsweek har tjekket op på fænomenet, og de har fået samme svar, som Ekstra Bladet har.

De har talt med en lektor ved Center for Virus Research ved Glasgow Universitet i Skotland, der fortæller, at der ikke er noget magnetisk i vaccinen samtidig med, at det ville kræve en stor mængde magnetisk materiale under huden for at få noget magnetisk til at hænge fast.

Her fortæller en talsmand fra Pfizer, at deres vaccine ikke indeholder metaller eller andet, der reagerer på magnetfelter.

Casper Tofte er stadig skeptisk overfor vaccinen, hvor han, som han selv udtrykker, er en nysgerrig borger, der mangler svar.

- Det er ikke noget, jeg tror på, bare fordi jeg gerne vil tro på det. Det kan ikke være et tilfælde, når det er så mange mennesker, siger han.