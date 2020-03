Magnus Heunicke erkender: Vi burde have været bedre forberedt

De danske sundhedsmyndigheder burde have været bedre forberedt på coronaudbruddet.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag formiddag i et interview med P1 Morgen.

I interviewet langer ministeren samtidig ud efter Sundhedsstyrelsen med direktør Søren Brostrøm i spidsen.

- Man kan konstatere, at hver eneste anbefaling, der er kommet fra sundhedsmyndighederne om at gøre noget, har vi leveret på fra Christiansborg, et enigt Folketing, men vi har jo også, et enigt Folketing plus regeringen, bygget ovenpå.

- Eksempelvis hasteloven, som blev vedtaget, mente sundhedsmyndighederne ikke, at der var evidens for, og at det var nødvendigt at gå så vidt på det tidspunkt. Men jeg er da meget glad for, at vi havde is i maven og det mod, der skulle til, for at handle netop fordi tid er så kritisk en faktor, siger Magnus Heunicke.

Modstridende meldinger

Den seneste uger har der været forskellige meldinger fra Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, som regeringen læner sig op ad.

Det gælder blandt andet i forhold til børns legeaftaler, som Ekstra Bladet har afdækket.

Her var Statens Serum Institut ude og modsige Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at lade børn lege sammen, så længe det foregik i naturen og i mindre grupper.

- Det havde da været langt lettere at træffe beslutninger, hvis der var en entydig indstilling fra sundhedsmyndighederne om at gøre det, siger Magnus Heunicke i radioprogrammet.

Måtte også beklage mandag

Meldingerne kommer, efter at Magnus Heunicke mandag på et pressemøde måtte beklage, at myndighederne ikke fulgte op på tilbud om testudstyr fra både Sydkorea og virksomheder i Danmark.

- Jeg vil gerne beklage, at de danske sundhedsmyndigheder ikke har reageret hurtigt nok på henvendelser om tilbud om at købe udstyr, lød det søndag fra ministeren.

Ekstra Bladet kunne fortælle, at den danske producent af coronatests PentaBase aldrig har fået svar på deres tilbud om at sælge coronatest de danske myndigheder. I stedet blev 100.000-vis af test sendt ud af landet.

Det på trods af, at de danske myndigheder desperat mangler testudstyr og lørdag kunne oplyse, at manglen på coronatests betød, at man ikke længere kunne teste sundhedspersonale i det omfang, man ønskede.