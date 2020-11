Magnus Heunicke: Kontakttallet stiger til 1,1

Danmarks sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke, skriver på Twitter, at kontakttallet atter er stigende.

- Epidemien ser derfor ud til igen at være svagt stigende i samfundet. Det skal vi alle gøre, hvad vi kan for at ændre, skriver ministeren.

Statens Serum Institut har i denne uges beregninger udregnet kontakttallet til 1,1. Derfor ser epidemien igen ud til at være på svag fremmarch.

At kontakttallet er på 1,1 betyder, at 10 coronasmittede personer i gennemsnit når at smitte 11 andre.

I sidste uge var tallet på 0,9.

De fem foregående uger har kontakttallet ligget mellem 0,9 og 1,2.

I dag, tirsdag, blev yderligere 1220 er bekræftet smittet med coronavirus, viser tal fra Statens Serum Institut. Det er det fjerdehøjeste daglige tal, siden virussen kom til landet.

Med til historien hører, at der på nuværende tidspunkt bliver testet i et langt større omfang, end der var tilfældet i foråret.

En opgørelse fra Statens Serum Institut tirsdag viser, at knap 3,2 millioner borgere i Danmark er blevet testet for coronavirus. Der er taget over 6,4 millioner prøver for covid-19.

Antal indlagte falder med 8 til 259. Der er fire nye dødsfald.