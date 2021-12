Magnus Heunicke raser: - Det er en hån

I en tid hvor mange danskere har svært ved at få en PCR-test har en gruppe forsøgt at gøre det endnu mere besværligt.

På facebook-gruppen 'Digital Civil Ulydighed' opfordres der i flere opslag til, at man booker en PCR-test og bliver væk. Gruppen har omtrent 1500 medlemmer.

Det skriver mediet POV International.

Det møder skarp kritik fra sundhedsminister, Magnus Heunicke (S).

Grænseløst usolidarisk

- Det her er grænseløst usolidarisk og fuldkommen ødelæggende for Danmarks indsats. Kom nu, vi er bedre end det her, Danmark, skriver Heunicke indledningsvis i et opslag på Facebook.

- Der er åbenbart opstået grupper her på Facebook, der prøver at sabotere vores indsats med vacciner og testning. Jeg aner ikke, hvad formålet er, og jeg er også rent ud sagt ligeglad, skriver ministeren.

15 likes

Ekstra Bladet har set af opslagene i gruppen, der har fået 15 likes. Her har en bruger delt screenshots af sine PCR-test bestillinger og skrevet:

'Spil #systemskak og #bryddineaftaler.'

Herefter følger flere hashtags, hvor der blandt andet står apartheid.

Opfordringen kommer på et tidspunkt, hvor der er rekord mange corona-smittede i Danmark. Derfor er der også mange nærkontakter, der har brug for en PCR-test.

Men mange danskere har måtte give fortabt, når de har forsøgt at få en tid indenfor en overskuelig periode.