Magnus Heunicke: Spildevandsprøver skal afløse massetest

De omfattende test i næse og svælg med vatpind flere gange om ugen skal erstattes af spildevandstest.

Det skriver DR.

Via afføring skal spildevandstest vise, om smitten er stigende i et område.

Spildevandsprøver skal iværksættes, når den sidste befolkningsgruppe er blevet tilbudt andet stik, fortæller Magnus Heunicke (S) til DR.

Ifølge seneste opdateret vaccinationskalender vil det være 12. sepetember.

Ministeren understreger, at der stadig er behov for at teste borgere, hvis spildevandsmålingerne viser en stigning af coronavirus i afføringen i et specifikt område.

- Myndighederne skal arbejde stenhårdt, men uden at man lægger mærke til det. I og med vi kan lave et setup, hvor vi kan teste spildevandet i kommunerne, så kan vi stå klar med de redskaber, vi kender, hvis smitten er ved at accelerere, siger Heunicke til DR.

Direktør i Statens Serum Institut, Henrik Ullum, øjner også stort potentiale ved spildevandsovervågning.

Han fortæller dog til mediet, at spildevandsovervågning skal kombineres med testning, fordi metoden ikke kan konkludere om smitten er størst blandt unge, ældre eller sårbare borgere.

20 nye teststeder

Uden at blive specifikke om, hvor i landet der skal foretages spildevandsovervågning, vil der allerede fra 1. juli udrulles et forsøg med spildevandstestning 20 steder i landet.

Folketinget vil dog have mulighed for allerede 24. juli at give grønt lys til, at forsøget skal udbredes til hele landet.

Tidligere har myndighederne haft succes ved at lave spildevandstestning, hvor man i Hjørring fangede det udbrud, der kom i forbindelse med mink.

Per Halkjær Nielsen, der er professor ved Institut for Kemi og Biovidenskab ved Aalborg Universitet, fortæller til DR, at han ikke kan se ulemper ved spildevandsovervågning, og systemet kan være bredes ud i løbet af en uge eller to.

Det nye system vil ligeledes være billigere end det nuværende testsystem, der estimeres at koste godt og vel to milliarder kroner om måneden.