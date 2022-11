Magtkamp lurer: - Sikke en idiot!

En magtkamp mellem to hanelefanter kan være under opsejling.

I det ene ringhjørne tidligere præsident Donald Trump - i det andet den populære Florida-guvernør Ron DeSantis. I lang tid har sidstnævnte kaldt Donald Trump for sin ven, men noget kunne tyde på, at det er på vej til at ændre sig.

Lørdag afholdt Donald Trump et vælgermøde, hvor RonDeSantis fik øgenavnet Ron DeSanctimonious. Og det fik flere medier til beskrive den potentielle magtkamp, der er undervejs - heriblandt Fox News.

Og det har også fået uroen til at ulme i konservative kredse i USA.

Eksempelvis på Twitter, hvor en redaktør for mediet The American Conservative kalder Donald Trump for en idiot.

Annonce:

Meget sandsynligt

Hvad angår Donald Trumps fremtid er intet officielt endnu, men den inderste kreds omkring den forhenværende amerikanske præsident snakker om at annoncere lanceringen af en valgkampagne den 14. november for det amerikanske valg i 2024.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som citerer Axios.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Floridas guvernør, Ron DeSantis, udpeges som et godt bud på en mulig kandidat til Republikanernes kommende primærvalg. Over for ham står med al sandsynlighed Donald Trump. Foto: Ritzau Scanpix/Giorgio Viera.

Under en demonstration i Iowa torsdag kom Trump da også med kraftige hentydninger.

- Og nu, for at gøre vores land succesfuldt og sikkert og prægtigt er det meget, meget, meget sandsynligt, jeg vil gøre det igen, lød det kryptisk fra den tidligere præsident, som fortsatte:

'Meget, meget, meget sandsynligt - MEGET, meget, meget sandsynligt,' gentog han ifølge New York Post.

Trump fører

Hvis fremtiden udvikler sig som ventet, så vil Donald Trump være storfavorit til at blive Republikanernes kandidat.

På partiets Conservative Political Action Conference (CPAC) viste en måling blandt deltagerne, at 69,1 procent pegede på Trump som den bedste præsidentkandidat, mens 23,7 procent valgte Ron DeSantis.