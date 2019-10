Mahmoud afvist af populær bar: - Fik at vide jeg ikke passede ind

Der var ellers lagt op til god afslutning på en hyggelig aften natten til søndag, da 44-årige Mahmoud Daoud ville videre i byen.

Inden da havde han deltaget i en før-bryllupsfest og som ofte før, havde ham og en ven sat kursen mod den populære bar og café Kræs i Odense midtby.

Denne aften blev han imidlertid nægtet adgang, da han 'ikke passede ind' - til trods for en ifølge ham anstændig promille, laksko og skjorte.

- Så snart vi når indgangen, kommer dørmanden og beder om id. Han fortæller, at det er en ny procedure, selvom at adskillige folk passerer, mens vi taler med ham, siger Mahmoud til Ekstra Bladet, der selv delte sin oplevelse på Facebook søndag.

Café Kræz i dagslys. Foto: Privat

Ingen forklaring

Selvom Daoud, der tidligere er byrådskandidat for Radikale Venstre, forklarede, at han har været gæst på caféen adskillige gange, var dørmanden urokkelig.

- Jeg sagde, han ikke bare kunne sige, at vi ikke passede ind, og bad ham uddybe og forklare. Det mente han ikke, han havde krav på. Vi skulle bare smutte vores vej, siger han.

Efterfølgende kørte en patruljevogn tilfældigt forbi, men her var der heller ikke hjælp at hente.

- Vi spurgte, om det er i orden, at man kan afvise folk, fordi de ikke passer ind. Det kan man godt, sagde de, og bad os gå hjem, siger Mahmoud, der til dagligt arbejder som leder af et kollegie i Ringe på Fyn.

Diskriminerende

Selvom han medgiver, at man nogle steder kan være i sin gode ret til at afvise bestemte typer, har han svært ved at forstå, hvordan man ikke kan passe ind, når intet er angivet.

- Havde det været fordi, der var for mange mennesker inde, en aldersgrænse eller en særlig dresscode, så havde jeg kunne forholde mig til. Men det er diskriminerende, at man står ved døren, og nogle bliver lukket uden at vise id, og vi så skal stilles til side og afvises, siger han.

Han fortæller desuden, at han siden hen har været i kontakt med ejeren, der nu har indbudt ham til kaffe.

- Men han kan stadig ikke svare mig på, hvad der ligger i, at man ikke passer ind, nu når han på overvågningskameraet kan se, at vi havde pænt tøj på og opførte os ordentligt.

Ejer: Vi undersøger

Ifølge TV2Fyn er Café Kræz tidligere dømt for at diskriminere personer af anden etnisk baggrund.

Det var dog før den nuværende ejer, Mikkel Søe-Pedersen, overtog stedet.

- Afvisninger på Café Kræz har absolut ikke noget med etnisk herkomst at gøre, sagde Mikkel Søe-Pedersen tidligere mandag til TV2Fyn.

Til Ekstra Bladet uddyber han mandag aften på mail:

'Jeg kan bekræfte, at Café Kræz har modtaget en skriftlig klage fra Mahmoud, og den har jeg besvaret. Jeg kan også oplyse, at jeg har inviteret Mahmoud på en kop kaffe på Café Kræz til en dialog om hans oplevelse af aftenens hændelse. Jeg har ikke yderligere at bidrage med, da jeg anser hændelsen og det videre forløb for en sag mellem Mahmoud og Café Kræz.'.