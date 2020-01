Mail fra Boeing-ansat: 'Ikke tilgivet af Gud for hvad jeg dækkede over'

Efter flystyrt i Etiopien og Indonesien sidste forår har flytypen Boeing 737 MAX været underlagt et forbud mod at flyve. De to ulykker kostede 346 mennesker livet, og det har fået de amerikanske luftfartsmyndigheder til at undersøge flytypen og processen omkring godkendelsen af den.

Efter stærkt pres fra amerikanske politikere lagde Boeing torsdag interne beskeder frem, der viser, at medarbejdere igennem længere tid kritiserede Boeing 737 MAX i hårde vendinger.

Det skriver Reuters.

'Designet af klovne'

Samtidig viser de interne dokumenter forsøg på at vige uden om, at piloterne skulle lave simulatortræning, inden flyet blev sat i drift. Medarbejderne diskuterede, hvordan de skulle undgå krav om simulatortræning af piloterne til de nye fly.

8. februar 2018, da flyet var kommet i luften, spørger en ansat blandt andet en anden:

- Ville du sætte din familie på et MAX simulatortrænet fly? Jeg ville ikke.

Til det svarer kollegaen: 'Nej'.

En anden medarbejder beskrev, at flyet var 'designet af klovne, der på tur er under opsyn af aber'.

Porten til himlen er lukket

I maj 2018 beskriver en medarbejder moralske kvaler ved sit arbejde:

'Jeg er stadig ikke blevet tilgivet af Gud for, hvad jeg dækkede over sidste år. Kan ikke gøre det en gang til. Så er porten til himlen lukket...'

Hvad medarbejderen specifikt har dækket over, er ikke lagt frem.

Boeing siger, at de offentliggjorte beskeder 'ikke viser det firma, vi er og skal være, og de er totalt uacceptable'.

De har siden lavet en kovending i forhold til deres tidligere udmeldinger om simulatortræning, og derfor anbefaler de nu, at alle piloter gennemgår simulatortræning, før flyvninger med 737 MAX flyene genoptages.