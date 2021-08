Maj-Britt skrev under på 20 sider: Skal betale 7500 kroner

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Maj-Britt Bisbo og hendes mand havde forelsket sig i et køkken fra Vordingborg Køkkenet til deres sommerhus.

Men hele købsoplevelsen endte dog som et mareridt, der kan komme til at koste dem dyrt.

- Helt generelt har hele forløbet med Vordingborg Køkkenet været meget utrygt, og det hele virker meget lusket, siger Maj-Britt Bisbo til Ekstra Bladet.

Det viste sig ved leveringen af køkkenet, at tre af modulerne slet ikke har samme højde som de resterende. Da Maj-Britt Bisbo gjorde Vordingborg Køkkenet opmærksom på problemet, forsvandt alt kundeservice.

Parret fik blot at vide, at det var deres eget problem, fordi de havde skrevet under på den omtrent 20 sider lange bestillingsliste.

De skal nu betale 7500 kr., hvis de vil have de rigtige køkkenskabe.

Ekstra Bladet har talt med den administrerende direktør i Vordingborg Køkkenet, Hjalmer Hansen.

- Vi beder alle vores kunder om at skrive under på hver enkelt side, når de bestiller et køkken hos os. Hvis de ikke har forstået, hvad det er, de har skrevet under på, kan jeg ikke gøre noget ved det, siger han.

- Når man har skrevet under på alle 20 sider, og der ikke fremgår en total højde på den side med de forkerte skabe, er der ikke noget at gøre?

- Ikke i det her tilfælde. Jeg har gjort det bedste, jeg kunne, ved at tilbyde dem en pris på 7500 kr., siger Hjalmer Hansen.

Det tyder altså på, at Maj-Britt og hendes mand er tvunget til at betale, hvis deres nye køkken skal have samme højde.

- Jeg skal jo bruge de her køkkenskabe, så jeg synes, det er rigtig mange penge, når man allerede har købt et dyrt køkken.

I alt får Vordingborg Køkkenet 3,8 stjerner på Trustpilot, men siden 5. juli 2021 har de fået 13 anmeldelser med en enkelt stjerne. Flere af dem går på dårlig kundeservice og ubehagelige overraskelser.