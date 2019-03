Maj i kæmpe-hyldest efter sin mors bus-møde: 'Kære, dejlige unge kvinde'

Da Maj Djurhuus 76-årige mor fik en sørgelig besked, mens hun sad i bus 34 mod Sluseholmen fredag eftermiddag, tændtes et lys i det pludselige mørke.

Hun havde netop fået at vide, at hendes barndomsveninde var død, og selvom det skete efter et længere sygdomsforløb, var det en uventet besked, som den slags ofte er.

'Min mor sidder ked af det i bussen og kigger tomt ud i luften. Du ser hende, sanser hende, mærker hende og spørger hende: 'Hvordan har du det?' Min mor fortæller, du lytter og du spørger: 'Har du brug for et kram?'

Sådan skriver datteren nu i et Facebook-opslag, hvor hun hylder og roser den unge kvinde, der varmt krammede den 76-årige kvinde og efterfølgende stod af sammen med hende for at gå en tur og tage en lang, hyggelig snak.

'Helt uden at kende dig ved jeg bare, at du er det fineste menneske. Tak for dig', afslutter Maj Djurhuus opslaget, som du kan se i sin fulde længde i bunden af artiklen.

- Det er jo ikke bare et like

At opslaget på omkring et døgn skulle blive delt over 13.000 gange havde Maj Djurhuus langt fra forventet, selvom hun opfordrer andre Facebook-brugere til at dele beretningen om den unge kvindes store hjerte.

- Det var min intention at vise den unge kvinde min og min mors taknemmelighed Jeg havde slet ikke forestillet mig, at det var det, der skulle komme ud af det. Jeg er dybt overrasket, siger Maj Djurhuus til Ekstra Bladet.

- Jeg er dybt rørt, for det viser langt hen ad vejen, hvordan mange mennesker tænker og føler, fortsætter hun.

- Det er jo ikke bare et like. Der er rigtig mange dimensioner i det her. Der er virkelig mange mennesker, der bliver berørt af den her næstekærlighed, som den unge kvinde har vist, fortæller Maj Djurhuus, der, da Ekstra Bladet kontakter hende, netop er i færd med at gå de mange kommentarer igennem.

- Jeg er kun stødt på varme dejlige, kærlige beskeder og kommentarer. Mange skriver, at det er dejligt at blive mindet om, at der findes så gode mennesker og nærværende mennesker, siger Maj Djurhuus.

Se hele Maj Djurhuus rørende opslag her: