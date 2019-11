Maja fanget i solarieseng i 10 timer: - Som at være levende begravet

Maja Grønlund skal aldrig nogensinde i solarie igen, efter at hun var fanget i et solcenter i flere timer

For 32-årige Maja Grønlund blev en tur til det lokale solcenter den rene tur i helvede.

I april måtte hun nemlig tilbringe natten i Ringsteds afdeling af ClubTan, fordi låget til den solseng hun lå i, smækkede i, og hun ikke havde mulighed for at få den op.

Det ledte til ti timer med skrig og gråd for den unge kvinde, der af gode grunde ikke havde taget sin mobiltelefon med ind i solariesengen, og derfor ikke kunne kontakte nogen for at fortælle, at hun var spærret inde.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg tog op for at tage sol, da klokken var lidt i ti i om aftenen. Jeg havde ligget der i måske ti minutter, da jeg hører et kæmpe brag. Min første tanke er, at det hele kunne være kollapset omkring mig, så højt var braget, fortæller Maja Grønlund.

Hun prøvede desperat at få låget fra solsengen op, men uden det store held. Solen kørte videre, mens Maja Grønlund var fanget, men efter de 17 minutter, hun havde betalt for, slukkede lyset.

Kunne ikke få luft

Maja Grønlund lå inde i solsengen, mens hun prøvede at komme fri. Omkring midnat slukkede al lyset i centeret.

- Der råber og skriger jeg jo endnu mere. Jeg får faktisk banket plexiglasset, der dækker for rørene, så det falder ned over mig.

Den mængde luft, som hun ellers havde følt var til rådighed, blev pludselig indskrænket efter glasset dækkede for hende.

- Det føles som om, at jeg får endnu mindre ilt, og jeg begynder at hyperventilere. Jeg bliver nødt til at holde pladen oppe for at få luft.

- Jeg følte virkelig, at jeg var levende begravet, fortæller hun.

Kæresten blev bekymret

Mens timerne gik, blev det klart for Maja Grønlund, at der ikke kom nogen for at redde hende.

Ude i den virkelige verden var hendes kæreste begyndt at blive bekymret, fordi hun ikke var kommet hjem fra sin tur i solariet.

Kasper Kærholt prøvede at ringe til sin kæreste, men da hun efter et par timer ikke tog telefonen, besluttede han sig for at ringe til ejeren af solcenteret.

- Han fortalte ham, at jeg nok bare var faldet i søvn, og selvom dørene var låst, så kunne jeg altid komme ud derfra. Da han så ikke hørte fra mig, ringede han også til politiet, der sagde det samme, at jeg nok lå og sov derinde.

Gav ikke op

Kasper gav dog ikke op og ringede til politiet flere gange, men de fortalte ham, at der ikke var gået længe nok til, at Maja Grønlund var en savnet person.

Først om morgenen kunne Kasper få fat i ejeren igen, der fortalte ham, at der var en rengøringsdame, der boede i nærheden, der ville komme ned med en nøgle.

- Kasper kørte ned for at komme ind til mig, og da døren var åben hørte han mig jo ligge og skrige. Da jeg hørte hans stemme, gik jeg næsten mere i panik, fordi jeg bare gerne ville ud.

Det var i starten ikke muligt for Kasper at komme ind til sin kæreste, fordi rengøringsdamen med nøglen til kabinen ikke var dukket op. I stedet valgte han at hente en skovl fra sin bil og smadre glasdøren.

- Jeg havde fortalt ham, at jeg ikke følte, jeg havde mere luft. Og da han kom ind til mig, prøvede han at trække låget op med armene, men selvom han er både stor og stærk, kunne han ikke. Han prøvede til sidst med alle sine kræfter og kunne lige åbne det ti centimeter, så jeg kunne rulle ud derfra, fortæller Maja Grønlund.

Kasper endte med at smadre døren for at komme ind til sin kæreste. Foto: Privat

Måtte på psykiatrisk afdeling

Hun sad efterfølgende i fosterstilling nøgen blandt glasskårene og ville bare ud.

- Jeg ville bare væk, men min kæreste fik mig lige i en trøje, nogle klipklappere og trusser, inden jeg løb ud derfra.

Da parret nåede ud, dukkede rengøringsdamen endelig op.

- Hun sagde til os: 'Nå, hun er ude', og hun var sur over, at vi havde smadret kabinen. Jeg var gået så meget i panik derinde, at jeg havde tisset i solariesengen, så det var der også over det hele.

Efterfølgende måtte Maja Grønlund en tur på psykiatrisk modtagelse, fordi hun havde det så dårligt.

Hun endte med at få nogle piller, men ellers var der ikke meget hjælp at hente.

- Ejeren var ikke særlig sød, og jeg snakkede ikke med ham efterfølgende. I stedet talte jeg med direktøren af ClubTan, der sendte mig blomster og sagde, at de ville betale for min psykolog.

Lever med mén

Maja Grønlund endte med at få konstateret stress og angst og den dag i dag, lever hun stadig med konsekvenserne af indespærringen.

- Det fylder stadig rigtig meget i min hverdag. Jeg kunne i lang tid ikke gå alene på toilettet, og jeg ville helst ikke have, at døren var lukket. Min stemme er stadig ikke blevet helt normal, fordi jeg skreg så meget i de timer. Jeg undviger spejle, og jeg kan stadig kun sove, hvis lyset er tændt.

Maja Grønlund fortæller også, at hun i starten led meget af mareridt og tissede i sengen.

- De timer har sat sig dybt i mig.

Ifølge Maja Grønlund har forsikringsselskabet bag ClubTan nægtet hende en erstatning, fordi de ikke mener, det er kædens ansvar. Det skyldes, at det var solariesengens fjeder, der gik i stykker, mens hun var derinde.

De opfordrer nu Maja Grønlund til at tage kontakt med producenten af solariesengen, som er et ukendt firma i England.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre nu.

Maja er nu i tvivl om, hvad hun kan gøre. Foto: Per Rasmussen

'Ikke vores kundes skyld'

Hos forsikringsselskabet Alm. Brand mener man, at sagen er afsluttet.

De står fast på, at fejlen skyldes producenten, og at deres kunde har opfyldt alle forpligtelser i forhold til vedligeholdelse af maskinen.

'Vi vurderer, at skaden kan være opstået som følge af eventuel defekt eller mangel ved selve solariet, og erstatningskravet skal derfor rettes mod producenten af solariet. Vi vurderer, at vores kunde ikke har noget erstatningsansvar, da der ikke er udvist fejl eller forsømmelse. For at hjælpe skadelidte er vi via vores kunde i dialog med producenten, og vi forsøger at hjælpe med at afklare, om der har været en defekt ved solariet', lyder det i et skriftligt til Ekstra Bladet fra skadechef i Alm. Brand Anette Vestergaard.