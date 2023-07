Maja mistede sin datter under fødslen: - De har aldrig sagt undskyld til os

Da Maja Vestergaard kommer til sig selv efter et akut kejsersnit, glæder hun sig til at få sin datter i armene. Men datteren er død under fødslen. I dag får hospitalet kritik for at lade hende vente i flere timer, mens hun var fuldt udvidet og i fødsel

I timevis har Maja Vestergaard klaget over smerter i underlivet, da hun en nat på Odense Universitetshospital vågner og er badet i blod.

Hun er 33 uger henne med sit første barn, en datter, da hun hiver i snoren og tilkalder hjælp. En sygeplejerske, der tidligere på aftenen har affejet smerterne og ifølge Maja Vestergaard sagt, at de nok skal gå i sig selv igen, kommer ind på stuen.

- Hun kigger på mig og fnyser. Hun siger, at det bare er noget, jeg forestiller mig, indtil hun løfter min dyne og ser alt blodet og i al hast får tilkaldt hjælp, fortæller Maja Vestergaard til Ekstra Bladet.

Det er midt om natten, og Maja Vestergaards mand, Kasper, er taget hjem for at sove. Hun er bare til observation, inden han skal hente hende dagen efter. Nu gælder det pludselig liv og død, og ingen kan få fat på ham.

Maja Vestergaard er alene, da hun bliver lagt i fuld narkose. Da hun vågner igen, står manden ved hendes side. Hun er mor, de er blevet forældre til lille Zoey, der er født syv uger for tidligt.

Efter et ophold på neonatalafdelingen kan familien tage hjem sammen. Så heldige er parret ikke, da de Maja Vestergaard tre år senere er gravid med lillesøsteren, Aya.

Familien finder ro i at kunne sidde ved Ayas grav og dele stort og småt med hende. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Det er et planlagt ønskebarn for parret, der glæder sig til at kunne gøre Zoey til storesøster. Hele graviditeten forløber, som den skal. Alligevel går Maja Vestergaard i panik, da vandet pludselig går i uge 38, mens hun er alene hjemme.

- Jeg er bange og ringer til fødeafdelingen for at spørge, om jeg kan blive tjekket, men får at vide, at de har for travlt, og at der ikke er nogen jordemoder lige nu. Jeg fortæller om min første fødsel og siger, at jeg er urolig, og til sidst indvilger de i at lade mig komme ind.

Zoey havde glædet sig til at blive storesøster og kunne ikke forstå, hvorfor Aya ikke kunne komme med hjem fra hospitalet. Foto: Tim Kildeborg Jensen

På Odense Universitetshospital får hun at vide, at alt ser fint ud, og parret bliver sendt hjem med den beskeden, at de vil ringe til familien om fem timer, hvis der ikke er sket noget i mellemtiden.

- Efter syv timer ringer jeg selv og får at vide, at der er alt for travlt, og at der stadig ikke er nogen jordemoder, men at jeg kan komme ind og vente til næste vagtskifte, husker hun.

Parret tager tilbage på fødegangen klokken 23, hvor Maja Vestergaard får lagt vestimulerende drop, der natten igennem øges igen og igen. Klokken 5 er hun 10 centimeter åben. Timerne går, indtil der er vagtskifte, og en læge, der netop er mødt ind, slår alarm.

- Hun tjekker vores tal og ser, at noget er helt galt. Endnu en gang bliver jeg hastet afsted mod operationsstuen og lagt i fuld narkose, inden jeg når at opfatte, hvad der sker, fortæller Maja Vestergaard.

Dør to gange

På en stue ved siden af venter hendes mand spændt. Om kort tid skal han have sin yngste datter i armene, tænker han, inden døren bliver flået op, og stuen fyldes med sygeplejersker og læger.

Datteren er dødfødt, og i 14 minutter kæmper de for at redde hendes liv.

Imens sidder Kasper Vestergaard stille på en stol i samme rum og kan følge det hele.

- Jeg tænker bare, kom nu, Aya, kom nu. Du skal overleve. Du kan godt, fortæller han.

- Jeg så min datter dø to gange. Det glemmer jeg aldrig, fortæller Kasper Vestergaard. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Det lykkes lægerne at få liv i Aya, og den nybagte far ånder lettet op, indtil en overlæge fortæller, at datteren har været død og uden ilt så længe, at hun med stor sandsynlighed bliver svært hjerneskadet og skal have hjælp døgnet rundt resten af sit liv.

Længere nede ad gangen er Maja Vestergaard ved at komme langsomt til sig selv. Som det skete med Zoey for tre år siden, regner hun med, at hun om lidt skal møde sin datter.

På grund af det akutte kejsersnit må hun ikke rejse sig fra sengen, men da hun får at vide, hvad der er sket, tager hun dynen af og forlader værelset for at finde datteren i den lille kuvøse.

Her bryder hun sammen.

Det næste døgn bruger parret sammen med datteren, som svæver mellem liv og død.

- Det ene øjeblik siger en sygeplejerske til os, at hun nok skal klare den. Det næste siger overlægen, at hun formentlig kun har få timer tilbage. Vi ved ikke, hvad vi skal tænke eller tro. Hun var jo helt okay, da vi kom ind på hospitalet, fortæller Kasper Vestergaard.

Dagen efter fødslen trækker Aya vejret for sidste gang, mens hun ligger hos sine forældre.

Få uger efter fødslen af Naya fortalte storesøster Zoey sine forældre, at hun var glad for, at familien ikke også skulle begrave hende. Tim Kildeborg Jensen

På kirkegården løber fireårige Zoey rundt.

- Her er min søster, siger hun og smiler. Kort tid efter kommer hun tilbage med en bænkebider i hånden. Den er død som blomsterne på graven længere nede ad stien og bliver begravet under en lille håndfuld sten på Ayas grav.

Kirkegården er et sted, hvor forældrene kommer for at sørge og mindes, men også et sted med plads til smil og leg i børnehøjde.

Maja Vestergaard betragter sin datters grav, mens hun triller barnevognen stille frem og tilbage. I den ligger parrets tredje datter; lillesøsteren Naya på seks måneder.

- Mens Naya stadig var inde i min mave, var jeg mentalt gået i gang med at planlægge hendes begravelse og overveje, om vi mon kunne få et gravsted ved siden af Ayas, så de kunne ligge tæt. Jeg turde ikke tro på, at jeg faktisk ville få hende ud til mig i live, fortæller hun.

