Maja undrer sig: - Hvorfor bliver vi ikke vaccineret?

20-årige Maja Jartved arbejder i et covid-19-testcenter. Hun undrer sig over, at hun og de andre medarbejdere ikke bliver rykket frem i vaccinekøen ligesom andet frontpersonale

Maja Jartved, som arbejder i et covid-19-testcenter i Region Hovedstaden, forstår ikke, hvorfor podere og andre medarbejdere i centeret ikke bliver skubbet frem i vaccine-køen ligesom andet frontpersonale.

- Jeg synes, at det virker uretfærdigt, at vi ikke bliver set som frontpersonale og bliver tilbudt vaccination, siger den 20-årige.

Maja Jartved holder sabbatår efter at være dimitteret fra HTX sidste år. Og det har været svært for hende at finde arbejde grundet corona.

- Mange af de brancher, hvor vi unge normalt kan få arbejde, har været lukket ned, som for eksempel restaurationsbranchen, fortæller hun.

Udsat

Derfor fik hun i februar job som crew-medarbejder i et testcenter i Gentofte. Her taler hun og kollegerne ofte om, at det undrer dem, at de ikke bliver rykket frem i vaccinekøen, når de har tæt kontakt med mange potentielt smittede hver dag.

- Det er især poderne, som jeg tænker på, men også os andre. Jeg står jo og tager imod alle de her potentielt positive tests, så jeg er også rimeligt udsat til daglig, siger Maja Jartved.

- Her for tiden er der kommet mange lidt ældre personer ind, som siger 'nå, nu er det sidste gang, jeg skal testes, for nu skal jeg snart vaccineres'.

- Så tænker man, 'hvorfor er det egentlig ikke også os'. Mange af os, der arbejder i testcentrene, er jo unge i for eksempel tyverne, så vi er blandt de sidste, fortsætter hun.

Kritisk funktion

Maja Jartved føler sig ikke utryg ved at arbejde i testcenteret, selvom hun ikke er vaccineret.

- Men jeg ved, at flere af mine kolleger er lidt utrygge og er bange for at blive smittet.

- Hvorfor arbejde i et testcenter, hvis man er nervøs for smitte?

- For nogle er det at blive podere jo en nødvendighed, fordi det har været ekstra svært at få arbejde, som situationen ser ud og har set ud. Og så har der jo været stor efterspørgsel efter podere, det er en nødvendig funktion i samfundet, siger Maja Jartved.

- Jeg synes ikke, at vi bliver anerkendt som personer med en kritisk funktion. Selvfølgelig er sygeplejersker og læger ekstremt vigtige, men vi har også knoklet, og vi er også udsatte.